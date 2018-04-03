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وكيلة شؤون الطالبات: حريصون على استفادة الخريجات من يوم المهنة

وكيلة شؤون الطالبات: حريصون على استفادة الخريجات من يوم المهنة
http://almnatiq.net/?p=560908
المناطق_نجران

أكدت وكيلة جامعة نجران لشؤون الطالبات الدكتورة منى السيف، أن تنظيم الجامعة لفعاليات يوم المهنة يعد فرصة مناسبة للخريجات والطالبات على حد سواء من خلال التوظيف والتدريب وتبني الابتكارات، مشيرة إلى أن كفاءة خريجات الجامعة وتفوقهن في دراستهن سيجعلهن مطلبا للجهات المشاركة بهدف استقطابهن .
وأضافت السيف، أن إدارة الجامعة حرصت على تحقيق خريجات وطالبات الجامعة أقصى استفادة ممكنة من خلال تخصيص الفترة المسائية في اليوم الثاني للمعرض واليوم الأخير كاملا للعائلات، إضافة إلى تنظيم عددا من الدورات التدريبية للطالبات على هامش الفعاليات، واستقبال السير الذاتية للخريجات لتوظيفهن.

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