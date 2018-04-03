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أمير تبوك ينوه بالجهود التي تبذلها الجهات المشاركة بمنفذ حالة عمار لخدمة المعتمرين

أمير تبوك ينوه بالجهود التي تبذلها الجهات المشاركة بمنفذ حالة عمار لخدمة المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=560911
المناطق_تبوك
رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك المشرف العام على اعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ظهر اليوم اجتماع لجنة الحج والعمرة بالمنطقة وذلك بمكتب سموه بالإمارة بحضور وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومدراءالادارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة .
وفي بداية الاجتماع اكد سمو امير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله -ومتابعة سمو وزير الداخلية على تقديم افضل الخدمات للمعتمرين والزائرين  القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار .
وقال سموه ان خدمة المعتمرين والزائرين  شرف عظيم لنا جميعا في المملكة العربية السعودية وتشرفت هذه البلاد بخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين  .
ونوه سمو امير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة والتي تقدم جميع التسهيلات والخدمات والتي تأتي في ظل الامكانات والتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها جميع الاجهزة الحكومية المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وحث سموه جميع القطاعات الحكومية على الاستعداد وتسخير كافة الامكانات لخدمة القادمين لمنفذ حالة عمار للعمرة في شهر رمضان .

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