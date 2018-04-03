احدث الأخبار

الصحة: ارتفاع حالات “الجرب” المكتشفة بمدارس مكة
أبرز المواد
 المملكة تجدد وقوفها مع الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 المملكة تتبرع بـ 500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية لليمن
أبرز المواد
 أمير تبوك ينوه بالجهود التي تبذلها الجهات المشاركة بمنفذ حالة عمار لخدمة المعتمرين
أبرز المواد
 منصات للتوظيف والتدريب بيوم المهنة الثاني بجامعة نجران
منطقة نجران
 وكيلة شؤون الطالبات: حريصون على استفادة الخريجات من يوم المهنة
منطقة نجران
 إيقاف مذيع إماراتي قاطع مواطنا يشتكي ارتفاع الأسعار
أبرز المواد
 «شوريَّون»: الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين ومطالبة برقابة التلاعب بالعقار
أبرز المواد
 مجلس الوزراء: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة سنتين
أبرز المواد
 البنك الإسلامي للتنمية يُطلق صندوق للابتكار منصة التحول
أبرز المواد
 أمير نجران يشدد على معاقبة مخالفي نظام الصيد
أبرز المواد
 أمير تبوك: جمعيات التوحد بالمملكة تحضى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة
أبرز المواد
بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس

بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس

أبرز المواد
ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

أبرز المواد
إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

أبرز المواد
محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

أبرز المواد

الصحة: ارتفاع حالات “الجرب” المكتشفة بمدارس مكة

الصحة: ارتفاع حالات “الجرب” المكتشفة بمدارس مكة
http://almnatiq.net/?p=560914
المناطق_متابعات

كشفت إحصائية صادرة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة في إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة، عن حالات مرض “الجرب” المكتشفة بمدارس التعليم بمكة؛ حيث بلغ عدد الحالات 619 شخصاً، تتصدرها الجنسية البرماوية بواقع 538 إصابة، تلتها الجنسية النيجيرية بواقع 18 مريضاً مصاباً بالجرب.

وأكدت إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة المنطقة، في إحصائية عن مرض الجرب أنه تم إرسال (14) فرقة صحية تتكون من 8 فِرَق نسائية، وكل فريق مكون من طبيبة وممرضتين، وأربع فِرَق رجال كل فريق يتكون من طبيب وممرضين، إلى كل مدرسة من المراكز الصحية وبإشراف ومتابعة من إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة؛ حيث تم عمل مسح صحي لجميع طلاب المدارس، وتَبَيّن أن عدد حالات الجرب المكتشفة بالمدارس 382، تم إعطاؤهم العلاج وهو عبارة عن أقراص تُعطى جرعةً واحدةً أو كريماً يُدهن به كامل الجسم بحسب الحالة والعمر، واستبعاد الطلاب المصابين لحين شفائهم وعمل التثقيف الصحي اللازم، إضافة إلى فريقين لزيارة مواقع سكن الحالات، والذي قام باكتشاف وصرف العلاج لـ48 حالة في 11 موقعاً.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الجرب المكتشفة بالمدارس حسب الجنسيات بمكة المكرمة؛ جاء على النحو التالي: 538 من الجنسية البرماوية، و18 نيجيرياً، و15 باكستانياً، و11 سعودياً، و6 من الجنسية اليمنية، و9 من بنجلاديش، و6 ماليين، و3 سودانيين، و8 من الجنسية الأفغانية، و2 تشاديين، و2 فرنسيين، وأخيراً حالة واحدة من الجنسية الإثيوبية، وبإجمالي 619 حالة.

فيما أشارت الإحصائية، إلى أن المواقع والأحياء التي ظهرت فيها حالات الجرب، بلغت 11 موقعاً، اشتملت على حي النكاسة، والكعكية، وحارة يمن، وحي الراهونجية.

روابط ذات صلة

المملكة تجدد وقوفها مع الشعب الفلسطيني

المملكة تجدد وقوفها مع الشعب الفلسطيني
المملكة تتبرع بـ 500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية لليمن

المملكة تتبرع بـ 500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية لليمن
أمير تبوك ينوه بالجهود التي تبذلها الجهات المشاركة بمنفذ حالة عمار لخدمة المعتمرين

أمير تبوك ينوه بالجهود التي تبذلها الجهات المشاركة بمنفذ حالة عمار لخدمة المعتمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*