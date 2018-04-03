الصحة: ارتفاع حالات “الجرب” المكتشفة بمدارس مكة

المناطق_متابعات

كشفت إحصائية صادرة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة في إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة، عن حالات مرض “الجرب” المكتشفة بمدارس التعليم بمكة؛ حيث بلغ عدد الحالات 619 شخصاً، تتصدرها الجنسية البرماوية بواقع 538 إصابة، تلتها الجنسية النيجيرية بواقع 18 مريضاً مصاباً بالجرب.

وأكدت إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة المنطقة، في إحصائية عن مرض الجرب أنه تم إرسال (14) فرقة صحية تتكون من 8 فِرَق نسائية، وكل فريق مكون من طبيبة وممرضتين، وأربع فِرَق رجال كل فريق يتكون من طبيب وممرضين، إلى كل مدرسة من المراكز الصحية وبإشراف ومتابعة من إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة؛ حيث تم عمل مسح صحي لجميع طلاب المدارس، وتَبَيّن أن عدد حالات الجرب المكتشفة بالمدارس 382، تم إعطاؤهم العلاج وهو عبارة عن أقراص تُعطى جرعةً واحدةً أو كريماً يُدهن به كامل الجسم بحسب الحالة والعمر، واستبعاد الطلاب المصابين لحين شفائهم وعمل التثقيف الصحي اللازم، إضافة إلى فريقين لزيارة مواقع سكن الحالات، والذي قام باكتشاف وصرف العلاج لـ48 حالة في 11 موقعاً.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الجرب المكتشفة بالمدارس حسب الجنسيات بمكة المكرمة؛ جاء على النحو التالي: 538 من الجنسية البرماوية، و18 نيجيرياً، و15 باكستانياً، و11 سعودياً، و6 من الجنسية اليمنية، و9 من بنجلاديش، و6 ماليين، و3 سودانيين، و8 من الجنسية الأفغانية، و2 تشاديين، و2 فرنسيين، وأخيراً حالة واحدة من الجنسية الإثيوبية، وبإجمالي 619 حالة.

فيما أشارت الإحصائية، إلى أن المواقع والأحياء التي ظهرت فيها حالات الجرب، بلغت 11 موقعاً، اشتملت على حي النكاسة، والكعكية، وحارة يمن، وحي الراهونجية.