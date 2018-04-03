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أمير القصيم يشدد على أهمية دور المحافظين في متابعة أداء الأجهزة الحكومية

أمير القصيم يشدد على أهمية دور المحافظين في متابعة أداء الأجهزة الحكومية
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المناطق_بريدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , الاجتماع السنوي 27 لسموه بالمحافظين ، الذي عقد اليوم في مقر أمانة مجلس المنطقة بالإمارة ، بحضور وكلاء إمارة المنطقة ، ومدراء العموم ، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على ما تحظى به المنطقة من إهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ والتي ساهمت بتطورها في مختلف المجالات , مؤكداً سموه على أن العمل سيبقى سائراً ومتواصلاً لخدمة تطلعات أبناء الوطن في كافة المجالات والقطاعات وفي كل محافظات ومراكز المنطقة , مرحباً سموه بالدكتور عبدالرحمن الوزان بعد تكليفه للعمل وكيلاً لأمارة منطقة القصيم .

وبين أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي أشتملت على تفعيل صلاحية النهاية الطرفية لدى المحافظات , بالإضافة إلى تفعيل القرار السامي الكريم بالعمل في الهياكل التنظيمية للمحافظات ومتابعة تطبيقها , وكذلك حث الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال بالتكاتف والتنسيق في مابينهم وبين الغرف التجارية ومراكز التدريب المختلفة على تدريب وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على العمل إستعداداً لبرامج التوطين التي ستنطلق خلال العام المقبل , بالإضافة إلى إستقلالية الغرف التجارية التابعة لغرفة القصيم في محافظات المنطقة , وإهمية إنشاء كلية للسياحة والتراث بالمنطقة في جامعة القصيم .

وبين الرمضي أن المجلس أكد على أهمية وضع آلية عمل في كل محافظة لتقييم الأداء الحكومي , تشمل , النظافة , والبيئة , وصيانة المرافق الحكومية , والمتابعة , والتدقيق , والتدريب , والسلامة , مشيراً إلى أن المجلس ناقش ضرورة دعم الغرف التجارية الصناعية بالمحافظات للفعاليات والمهرجانات المقامة في كل محافظة , مبيناً على أنه قد قدم مقترحاً لتقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدعم لجان التنمية السياحية بالمحافظات التي تقوم بنفسها بتشغيل الفعالية والمهرجان , وأكد المجلس على ضرورة عقد إجتماعات شهرية للمحافظين مع مدراء الإدارات الأمنية بالمحافظات لمناقشة الأوضاع الأمنية , وكذلك أهمية إيجاد إتفاقية مع الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” لتوفير محطات بالمحافظات للنقل الترددي من وإلى محطة القطار “سار” في عسيلان , وتفعيل دور عمد الأحياء لوجود نواحي إجتماعية وأمنية تتطلب تظافر التعاون والجهد من قبل عمد الأحياء وإيجاد قاعدة بيانات بأهالي الحي للرجوع لها عند الحاجة , كما ناقش الاجتماع أهمية المحافظة على المنتزهات البرية والأراضي الحكومية التي صدر فيها أوامر سامية وتكليف الجهة المسؤولة بعمل إحداثيات لها ووضع بتر لحدود تلك الأراضي ومراقبتها من التعديات وإيجاد أقسام للدوريات الأمنية بالمحافظات التي لايوجد بها تلك الأقسام , بالإضافة إلى أهمية دراسة طلبات الخدمات في المحافظات والمراكز قبل الرفع عنها لمقام الأمارة وأن تكون مدرجة ضمن المواضيع المطروحة بالمجلس المحلي للمحافظة .

وفي نهاية الاجتماع شكر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , المحافظين على حرصهم ومتابعتهم لكل ما يهدف لتفعيل التنمية بالمحافظات , مشدداً سموه على أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة أعمال المحافظة وأداء العاملين فيها وكذلك الإشراف على المراكز المرتبطة بها والتأكد من حسن سير العمل فيها ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية الموجودة بالمحافظة وسير العمل بها لما يخدم المواطنين ويحقق إحتياجاتهم وفق الأنظمة والتعليمات , داعياً المولى عز وجل التوفيق للجميع .

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