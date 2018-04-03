أمير الشرقية يحتفي بالمتقاعدين من منسوبي إمارة المنطقة

المناطق_عبد الله السعيدي

كرّم صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مجلس الاثنينية الاسبوعي بديوان الإمارة المتقاعدين من منسوبي إمارة المنطقة الشرقية لهذا العام 1439 ‏وقدم سموه خلال كلمته الشكر لكل ما قام به المتقاعدين على مدى سنوات خدمتهم الطويلة التي قضوها في خدمة الدين والملك والوطن ‏، وعبر سموه عن شكره لكل من عمل بجد واجتهاد وهمه عالية وكان مثالا للأمانة والإخلاص والعمل السليم المنتج الذي يشهد لهم وسيبقى مكانهم محفوظا في قلوبنا كل في مكانه وهذه سنة الحياة الراية يسلمها الأول لمن يتبعه وهكذا هي الدنيا دواليك ‏ونقدر عاليا ما قاموا به من أعمال كانت تطلب التواجد في أوقات مختلفة وساعات متأخرة وعمل لا يعرف الهدوء فلهم عظيم التقدير والاحترام وعظيم الشكر والامتنان ‏فلم نجد طوال خدمتهم إلا أعلى درجات التفاني في العمل والحرص كل الحرص على أداء المهمة التي كلف بها على الشكل المطلوب .

وأضاف سموه بأنه كل من عمل بهذه الإمارة سواء انتهت خدماتهم هذا الشهر او من سبقهم من اخواننا فهم يكونون بيننا وهذا بيتنا جميعا وسيجدون‏ كل رعاية من زملائهم الموجودون الان ونقول لهم عملتم فأجدتم ‏وكفيتم ووفيتم وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم في ما أنتم مقبلون عليه ولا ينسى احد منكم أننا لا نزال بحاجة لكم ، والخبرة التي ‏اكتسبتموها خلال عملكم بإمارة المنطقة الشرقية خبرة لا تقدر بثمن بل بالعكس تشترى فلا تبخلوا على زملائكم بإعطائهم ولو الجزء البسيط من خبرتكم ومعرفتكم فنحن لا نقول لكم وداعا ولكن نقول لكم الى لقاء قريب ، فنحن لا ننسى من عمل ولا نغفل عن من خدم هذا الوطن في أي مجال شكرا لكم زملائي وشكرا لكم لأنكم أنتم من كان يعمل دون ‏أن يظهر فلكم مني ومن جميع من قدمتم لهم خدمتكم في هذه المنطقة الشكر والعرفان وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيما قال فيحان بن جروان بن قويد في كلمتة نيابة عن المتقاعدين ” ها نحن اليوم نترك العمل الرسمي انا وزملائي بعد نيل شرف الخدمة بإمارة المنطقة الشرقية حيث كان ولا يزال وسيظل شرف لايظاهيه أي شرف وسنظل أوفياء ومخلصين الله ثم للمليك و الوطن كما كان اباءنا واجدادنا وسنورثه لأبنائنا لأن خدمة هذا الوطن ليس فيها تقاعد كما قال رحمه الله سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز كلمته الخالدة 🙁 أن هناك أمر لايمكن التقاعد منه وهو خدمة هذا الوطن ) لأنه اعطانا الكثير ومهما تقدم سيبقى قليلاً بحقه فأعظم نعم الله التي أنعم علينا الأمن والأمان وقد كان لنا الشرف بالعمل تحت قيادة سموكم الكريم حالياً وسابقاً

كما تشرفنا بالعمل تحت قيادة أصحاب السمو الأمراء السابقين في إمارة المنطقة الشرقية ، ولقد تعلمنا من خلال العمل تحت إدارة هذه القيادات كل تفاني وإخلاص في العمل

وأضاف لقد كان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو الدور الكبير في توجيهنا في أعمالنا وكيفية معالجة الأمور بحكمة ورويه وما رعاية سمو أمير المنطقة حفل تكريمنا هذه الليلة إلا امتداد لدعم وعناية سموه بأبنائه الموظفين سواء المتقاعدين او الذين على رأس العمل فلسموه كل التقدير والوفاء على ذلك.

حضر اللقاء طلاب مدرسة المنذر بن الزبير الثانوية بمكتب شرق التعليم بشرق الدمام الذين قدموا جهوداً كبيرة في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية من بينها تنظيم ثلاث حملات للتبرع بالدم في محيط المدرسة بإشراف ومتابعة من مدير المكتب الأستاذ محمد امبارك الزهراني .