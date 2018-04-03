أمير القصيم : امنحوا الفرصة للشباب لمواصلة المسيرة التي تدعم رؤية المملكة 2030

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة ، في مجلس الاستقبال الرئيسي بمقر الإمارة اليوم , رؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة , الذين يزورن المنطقة حالياً للمشاركة في مجلس الغرف السعودية الـ95 ، وذلك بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، ووكيل الإمارة المكلف الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية التجارية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد , ونائب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الزويد ، ورؤساء وممثلين عن 28 غرفة تجارية وصناعية بالمملكة ، وأعضاء مجلس الإدارة بغرفة المنطقة.

ورحب سمو أمير القصيم بهم ، مشيداً سموه بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للقطاع الخاص ، ونوه سموه بالجهود المبذولة الذي تقوم بها الغرف التجارية بالمملكة , مشدداً على ضرورة بذل مزيد من التنسيق بين الغرف التجارية الصناعية لتنمية الاستثمار بالمملكة ولخدمتها بعدة جوانب ، متمنياً سموه مزيداً من التعاون المثمر والتوفيق والنجاح.

كما أكد سموه أن الغرف التجارية هي أكثر الجهات الداعمة لتنمية الاستثمار وإحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الوطن وعليها دور كبير لبذل المزيد من الجهد لتنميته ، مشيراً إلى أن أبناء هذه البلاد البررة هم العين الفاحصة لها.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إنكم تعلمون الأعداد الكبيرة من الشباب والشابات ممن يتخرج من الجامعات وضرورة أن يكون القطاع الخاص فعالً ، ويولد فرص الاستثمار التي عن طريقها تتولد الوظائف ، كاشفاً مدى التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص والإمكانيات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لهم ، مفيداً أن الرؤية تؤكد على جانب تنمية الاستثمار وتفعيله.

وأضاف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم: أن منطقة القصيم متوفر لديها عصب الاستثمار جميعه ، وكل الإمكانيات موجودة فيها ، إذ أن ذلك يؤكده كان أجداد هذه المنطقة من العقيلات وتاريخهم الحافل بالكفاح والعصامية ، مشيراً إلى أن في كل منطقة من مناطق المملكة عقد فريد من رجالها ، مبرهناً أن كل أبناء منطقة حريصين على تحقيق الإنجاز لما يخدم هذا الوطن ، منوهاً بالتكامل مع بعضنا البعض لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – ، حيث أنه بفضل من الله أصبحنا أسرة واحدة في مناطق المملكة نكرس حب الوطن.

وأوضح سموه أن هذا الزمن هو زمن الوحدة وتوحد الصفوف لنصل للأهداف المرجوة التي تخدم توجه قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ، داعياً أننا الجميع لبحث السبل التي من شأنها خلق فرص الاستثمار وتوطين الوظائف ، التي يعود على الوطن بالخير ، وأن نترجم حب الوطن بالفعل من خلال ذلك ، موصياً سموه الجميع في ختام كلمته قائلاً : أمنحوا الفرصة للشباب لمواصلة المسيرة التي تدعم رؤية المملكة 2030 ، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

وشكر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي من جانبه سمو أمير منطقة القصيم على كلمته المحفزة لبذل الجهود من قبل الجميع لخدمة الوطن وتنمية الاستثمار فيه وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مثنياً على جهود سموه بخدمة الشباب من خلال تطبيق برنامج التوطين بالمنطقة ، لافتاً الانتباه إلي توجيه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، إذ أنه طلب زيارة لمنطقة القصيم للاستفادة من تجربتهم بتوطين الوظائف ، مشيداً بالتجانس والتناغم الذي لمسه من جميع المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، كاشفاً أن الاجتماع القادم لرؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة في مجلس الغرف السعودية الـ96 سيكون في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد من جانبه , أن الغرفة أعدت بهذا الشأن برنامجاً خاصاً للاجتماع بهدف عرض الفرص الاستثمارية بمنطقة القصيم والمزايا الجاذبة التي تتمتع بها و فرص النجاح المواتية لها، والتباحث حول القضايا والموضوعات التي تهتم بتطوير قطاع الأعمال وتجويد مخرجاته بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030، ويحقق الطموحات المنشودة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، لتقديم التسهيلات والخدمات كافة لتحفيز القطاع الخاص واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة خاصة في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها المنطقة في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أن توجيهات سموه هي نبراساً لهم في ذلك كله ، مؤكداً أنهم سيعملون بكل ما أوتوا من قوة ، للاستفادة في مجال استثمار ما تمتاز به منطقة القصيم.

وفي ختام اللقاء تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة درعاً تذكارياً بهذه المناسبة مقدمٌ من غرفة مكة ، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع رؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية بالمملكة .