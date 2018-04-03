افتتاح العيادات الخارجية ومحطة انتظار عربات النقل بمستشفى الملك فهد بجازان

المناطق_أمل بهكلي

افتتح مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي اليوم الاثنين عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وشملت المشاريع التطويرية التي تم افتتاحها العيادات الخارجية بالمستشفى، والتي تم زيادة عدد غرف الخدمة بها لتصبح ٣٦ غرفة بدلاً من ٢٨ غرفة سابقاً، وتشمل ٢٥ عيادة طبية و١١ عيادة إجراءات طبية بالإضافة للمكاتب الإدارية، وتم تطويرها بتصاميم مميزة وكاونترات تقدم جميع الخدمات من استقبال واستعلام ومواعيد وتنسيق وخدمات أخرى ، كما تم تطوير معمل تخطيط المخ والأعصاب بشكل كامل واستحداث عياده سمعيات الأطفال، وعياده التخدير الواعي لمرضى قلب الأطفال بالإضافة إلى ٤ محطات لقياس العلامات الحيوية ومواقع انتظار للمرضى والمراجعين.

كما شملت المشاريع افتتاح محطة انتظار العربات المخصصة لنقل المرضى والمراجعين ( عربات قولف ) من المواقف الخارجية إلى البوابة الرئيسية للمستشفى بعملية نقل ترددي روعي في اعتماده تخصيص عربة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كما تضمنت المشاريع التي تم افتتاحها مشروع استحداث وتطوير قسم تقارير الأشعة وكذلك مطعم المستشفى الذي تم تطويره وتخصيص مواقع لموظفي وموظفات المستشفى.

يذكر أن مشروع تأهيل وتطوير البنية التحتية للمستشفى مازال مستمراً ويهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير جميع أقسام المستشفى بمافيها الأقسام الحيوية كالعناية المركزة وأقسام التنويم والمختبر والصدلية وقد تم الانتهاء من تطوير الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية وبعض أقسام التنويم.