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تمريض جازان يدرب “٩٦” ممرض وممرضة على السلامة الدوائية وأفضل الممارسات

تمريض جازان يدرب “٩٦” ممرض وممرضة على السلامة الدوائية وأفضل الممارسات
http://almnatiq.net/?p=560966
المناطق_أمل بهكلي

نظمت إدارة التمريض بصحة جازان بالتعاون مع مستشفى صبيا العام برنامجاً تدريبياً بعنوان “السلامة الدوائية وأفضل الممارسات ” في قاعة المؤتمرات بالمستشفى، ويهدف البرنامج إلى مناقشة التحديات التي تواجه التمريض والإجراءات والقواعد المتعلقة بالسلامة الدوائية وتنمية المعارف والمهارات لدى التمريض فيما يخص السلامة الدوائية ومستجداتها.
وأكد مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول “بندر قحل” أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية إدارة التمريض لتقديم الرعاية الدوائية السليمة للمريض والعمل على تطبيق معايير الجودة والسلامة العلاجية والدوائية, موضحاً بأن البرنامج ناقش عدة محاور أهمها : مستجدات علوم السلامة الدوائية ,الطريقة الآمنة لإعطاء الدواء ,الأخطاء الدوائية ,الممارسات التطويرية في مجال السلامة الدوائية ,الأدوية عالية الخطورة, مضاعفات الاستخدامات الدوائية ,التغذية والمحاليل الوريدية ,سجلات المرضى والأوامر الدوائية ,توزان السوائل وعدمها في الجسم, وحدة المقاييس والتحولات الدوائية ,استخدام طرق موحدة لحساب جميع العلاجات الدوائية ,وأضاف “قحل” بأن البرنامج اشتمل على ورش عمل سوف تساهم بإذن الله في رصد وتقليل الأخطاء الدوائية ومعالجة العوائق التي تؤدي إلى الممارسات الخاطئة في إعطاء الدواء وإتباع أفضل الطرق الصحيحة لإعطاء المريض الدواء المناسب في الوقت المناسب وللمدة المناسبة والذي سينعكس إيجابياً على الرعاية التمريضية المقدمة للمرضى بشكل عام.
وبين “قحل ” بأن البرنامج استمر لمدة أربعة أيام على مرحلتين وشارك فيه عدد (٩٦) ممرض وممرضة من مختلف مستشفيات المنطقة، والبرنامج معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع (10) ساعات تعليم طبي مستمر.

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