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بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري لقصر غيلان شمال الرياض

بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري لقصر غيلان شمال الرياض
http://almnatiq.net/?p=560970
المناطق_الرياض

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع كليات الشرق العربي للدراسات العليا، أعمال التنقيب والتوثيق الأثريللموسم الأولفي قصر غيلان بعودة سدير، وذلك مطلع الأسبوع الحالي.

وتشمل أعمال الموسم الأول إجراء عدد من المجسمات الأثرية في المنطقة الواقعة داخل قصر غيلان والمرافق المعمارية التابعة للموقع، حيثيأتي هذا المشروع نتيجة للاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وكليات الشرق العربي للدراسات العليا،وإسهاما من الكلية في تفعيل خدمة المجتمع عن طريق البحث العلمي التطبيقي.

 

يشار إلى أن قصر غيلان يعد من المواقع الأثرية المهمة التي ذكرت في العصر الجاهلي، حيث يحتوي على نماذج لمباني التراث العمراني في المنطقة، ويقع في مركز عودة سدير على الطريق الرابط بين بلدات سدير، وهي من قرى سديرالواقعة في الجزء الشمالي الغربي من منطقة الرياض.

 

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