احدث الأخبار

اجتماع المجلس المحلي بالخرج يناقش عدد من المواضيع أبرزها “متابعة تعثر المشاريع الحكوميه”
منطقة الرياض
 مدير “تعليم الجوف” يفتتح مشروع الاختبارات والمقاييس النفسية والتربوية
منطقة الجوف
 بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري لقصر غيلان شمال الرياض
أبرز المواد
 تمريض جازان يدرب “٩٦” ممرض وممرضة على السلامة الدوائية وأفضل الممارسات
منطقة جازان
 افتتاح العيادات الخارجية ومحطة انتظار عربات النقل بمستشفى الملك فهد بجازان
أبرز المواد
 أمير القصيم : امنحوا الفرصة للشباب لمواصلة المسيرة التي تدعم رؤية المملكة 2030
منطقة القصيم
 أسامة نقلي سفيراً للسعودية بمصر
أبرز المواد
 هزة أرضية شمال حرض بقوة 3.46 على مقياس ريختر
أبرز المواد
 “خالد الفيصل” يدشن مشروع القرية النموذجية بقريتي طفيل والسعدية بمحافظة الليث
أبرز المواد
 سلطان بن سلمان يدشن منصة تكامل الإلكترونية للتوظيف السياحي في القطاع الخاص
أبرز المواد
 اتفاقية شراكة بين الأكاديمية السعودية للطيران المدني والسعودية للشحن
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى اتفاقية إطلاق مبادرة شراكة مجتمعية بين المرور والقطاعات الصحية بالمنطقة
أبرز المواد
بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس

بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس

أبرز المواد
ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

أبرز المواد
محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

أبرز المواد
إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

أبرز المواد

اجتماع المجلس المحلي بالخرج يناقش عدد من المواضيع أبرزها “متابعة تعثر المشاريع الحكوميه”

اجتماع المجلس المحلي بالخرج يناقش عدد من المواضيع أبرزها “متابعة تعثر المشاريع الحكوميه”
http://almnatiq.net/?p=560973
المناطق_أشرف العصيمي

عقد المجلس المحلي بمحافظة الخرج  اجتماعة برئاسة محافظ محافظة  الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٧/١٧هـ .

حيث تم الترحيب بالاعضاء الجدد  تلا ذلك استعراض جدول الاعمال والمواضيع المقترحة والتي تختص بما يلي :

– إقرار تشكيل أعضاء اللجان الدائمة للمجالس المحلية .

– استعراض الاجراءات المتخذة بخصوص التشغيل الكامل لمستشفى الصحة النفسية بالخرج .

– متابعة تعثر المشاريع الحكومية .

– التأكد على دعم وتبني إقامة الملتقيات الشبابية والاهتمام بجيل الشباب ولتطلعاتهم وتنمية مهاراتهم .

– مراجعة الدليل الاسترشادي المقترح أن يكون نواة انطلاق وتوجيه للمحافظة وفق المزايا النسبية ومقوماتها .

واتخذ المجلس بشأن تلك الموضوعات القرارات اللازمة .

اوضح ذلك سكرتير المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سعد بن مشحن الحربي .

روابط ذات صلة

بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري لقصر غيلان شمال الرياض

بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري لقصر غيلان شمال الرياض
هزة أرضية شمال حرض بقوة 3.46 على مقياس ريختر

هزة أرضية شمال حرض بقوة 3.46 على مقياس ريختر
أمير الرياض يرعى اتفاقية إطلاق مبادرة شراكة مجتمعية بين المرور والقطاعات الصحية بالمنطقة

أمير الرياض يرعى اتفاقية إطلاق مبادرة شراكة مجتمعية بين المرور والقطاعات الصحية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*