اجتماع المجلس المحلي بالخرج يناقش عدد من المواضيع أبرزها “متابعة تعثر المشاريع الحكوميه”

المناطق_أشرف العصيمي

عقد المجلس المحلي بمحافظة الخرج اجتماعة برئاسة محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٧/١٧هـ .

حيث تم الترحيب بالاعضاء الجدد تلا ذلك استعراض جدول الاعمال والمواضيع المقترحة والتي تختص بما يلي :

– إقرار تشكيل أعضاء اللجان الدائمة للمجالس المحلية .

– استعراض الاجراءات المتخذة بخصوص التشغيل الكامل لمستشفى الصحة النفسية بالخرج .

– متابعة تعثر المشاريع الحكومية .

– التأكد على دعم وتبني إقامة الملتقيات الشبابية والاهتمام بجيل الشباب ولتطلعاتهم وتنمية مهاراتهم .

– مراجعة الدليل الاسترشادي المقترح أن يكون نواة انطلاق وتوجيه للمحافظة وفق المزايا النسبية ومقوماتها .

واتخذ المجلس بشأن تلك الموضوعات القرارات اللازمة .

اوضح ذلك سكرتير المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سعد بن مشحن الحربي .