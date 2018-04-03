اجتماع المجلس المحلي بالخرج يناقش عدد من المواضيع أبرزها “متابعة تعثر المشاريع الحكوميه”

عقد المجلس المحلي بمحافظة الخرج اجتماعة برئاسة محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٧/١٧هـ .
حيث تم الترحيب بالاعضاء الجدد تلا ذلك استعراض جدول الاعمال والمواضيع المقترحة والتي تختص بما يلي :
– إقرار تشكيل أعضاء اللجان الدائمة للمجالس المحلية .
– استعراض الاجراءات المتخذة بخصوص التشغيل الكامل لمستشفى الصحة النفسية بالخرج .
– متابعة تعثر المشاريع الحكومية .
– التأكد على دعم وتبني إقامة الملتقيات الشبابية والاهتمام بجيل الشباب ولتطلعاتهم وتنمية مهاراتهم .
– مراجعة الدليل الاسترشادي المقترح أن يكون نواة انطلاق وتوجيه للمحافظة وفق المزايا النسبية ومقوماتها .
واتخذ المجلس بشأن تلك الموضوعات القرارات اللازمة .
اوضح ذلك سكرتير المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سعد بن مشحن الحربي .
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