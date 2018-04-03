مدير مكتب حداد يفتتح معرض التربية الفنية بمتوسطة وثانوية ترعة ثقيف

المناطق_عادل الزهراني

افتتح مدير مكتب التعليم بحداد أ. أحمد بن سلمان المالكي وبحضور المساعد للشؤون المدرسية

أ. عبد الرحمن الثقفي وعدد من مشرفي مكتب التعليم بمكتبي حداد وميسان ومكتب التعليم بمحافظة أضم وفور وصول مدير المكتب افتتح المعرض التشكيلي المنفذ من قبل طلاب ومعلم التربية الفنية أ. عبد الملك الثقفي وأثناء الافتتاح أخذ جولة على المعرض استمع لشرح الطلاب على بعض اللوحات التشكيلية ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة قائد المدرسة أ. خالد بن صويلح الثقفي حيث رحب فيها بسعادة مدير المكتب وصحبه من مشرفي مكتب حداد و ميسان وأضم بعد ذلك قدم شكره لكافة معلمي المدرسة الذين هم من صنعوا التميز بمتوسطة وثانوية ترعة

ثم كلمة راعي الحفل

أ. أحمد بن سلمان شكر فيها قائد المدرسة ومعلم التربية الفنية وجميع العاملين بتلك المدرسة على الجهود التي يبذلونها كما قدم شكره لطلاب المدرسة المشاركين في كافة الفعاليات على مستوى إدارة التعليم بالطائف

بعد ذلك استمع الجميع لعرض مرئي عن إنجازات المدرسة خلال العام الدراسي 1439 .

واختتم مدير مكتب التعليم الحفل بتكريم المشاركين في فعاليات المعرض التشكيلي من طلاب ومعلمين . كما كرم الطلاب الذين كان لهم مشاركات خارجية في جميع الأنشطة على مستوى إدارة التعليم بمحافظة الطائف