​​ بدء إجراءات حركة النقل الداخلي بتعليم عسير

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أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، مدارس المنطقة بآلية ومواعيد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ، للعام الدراسي 1438/1439هــ .

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، أنه تم فتح النظام لإدخال رغبات النقل الداخلي من خلال برنامج نور ، اعتبارا من الخامس عشر من شهر رجب الجاري وحتى نهاية الشهر ، حيث يمكن للمعلم والمعلم تسجيل 20 رغبة سواء كانت مدارس أو شرائح ، فيما تم تحديد الفترة من مطلع شعبان المقبل وحتى السابع منه موعدا لطباعة استمارات النقل ، وفقا للبرنامج الزمني للحركة