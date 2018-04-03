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نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف غزواني ..

نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف غزواني ..
http://almnatiq.net/?p=561018
المناطق - أمل بهكلي

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وجموع المصلين ، بعد صلاة العصر اليوم بجامع العيدابي بمحافظة العيدابي ، صلاة الميت على الشهيد العريف أحمد بن عبدالله جبار غزواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعقب الصلاة نقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدّى الصلاة مع سمو نائب أمير المنطقة ، محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني وعدد من المسؤولين.

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