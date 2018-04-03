احدث الأخبار

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لشهيد الواجب الجندي الزبيدي
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم ” بن فحاس “
منطقة الرياض
 موجة الغبار تدخل الرياض
أبرز المواد
 نفسية أبها وهيئة الرياضة تفعل رياضة المشي بالمستشفى
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف غزواني ..
أبرز المواد
 ” كاوست” تحتضن مشاريع الريادة والابتكار لملتقى مكة.. الاسبوع المقبل
منطقة مكة المكرمة
 عسير تعرض أكثر من ٢٤ فرص استثمارية سياحية عبر ملتقى السفر والاستثمار السياحي
أبرز المواد
 تعليم تبوك يستعد لتطبيق نظام المقررات الثانوي
منطقة تبوك
 مدير الهلال الأحمر بمنطقة تبوك يتفقّد المراكز الإسعافية الخارجية
منطقة تبوك
 دوريات المجاهدين بجازان ترصد وتحبط العديد من عمليات التهريب والتسلل
أبرز المواد
 مدينة إندونيسية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي
أبرز المواد
 أحمد خالد توفيق.. الروائي المصري الذي تنبأ بتاريخ وفاته
أبرز المواد
محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

أبرز المواد
ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

أبرز المواد
إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

أبرز المواد
فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أبرز المواد

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لشهيد الواجب الجندي الزبيدي

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لشهيد الواجب الجندي الزبيدي
http://almnatiq.net/?p=561045
المناطق - أمل بهكلي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الجندي سالم بن محمد الزبيدي – رحمه الله – ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل الشهيد بقرية مسلوعة بمحافظة العيدابي ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.
حضر العزاء، محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني ، وعدد من المسؤولين .

روابط ذات صلة

موجة الغبار تدخل الرياض

موجة الغبار تدخل الرياض
نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف غزواني ..

نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف غزواني ..
عسير تعرض أكثر من ٢٤ فرص استثمارية سياحية عبر ملتقى السفر والاستثمار السياحي

عسير تعرض أكثر من ٢٤ فرص استثمارية سياحية عبر ملتقى السفر والاستثمار السياحي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*