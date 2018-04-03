سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم ” بن فحاس “

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أمين عام جمعية البر بأبها وذلك خلال حفل الزواج الجماعي الثامن على مستوى المملكة لذوي الإعاقة الحركية ، والذي نظمته جمعية الإعاقة الحركية بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض .