احدث الأخبار

سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم ” بن فحاس “
منطقة الرياض
 موجة الغبار تدخل الرياض
أبرز المواد
 نفسية أبها وهيئة الرياضة تفعل رياضة المشي بالمستشفى
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف غزواني ..
أبرز المواد
 ” كاوست” تحتضن مشاريع الريادة والابتكار لملتقى مكة.. الاسبوع المقبل
منطقة مكة المكرمة
 عسير تعرض أكثر من ٢٤ فرص استثمارية سياحية عبر ملتقى السفر والاستثمار السياحي
أبرز المواد
 تعليم تبوك يستعد لتطبيق نظام المقررات الثانوي
منطقة تبوك
 مدير الهلال الأحمر بمنطقة تبوك يتفقّد المراكز الإسعافية الخارجية
منطقة تبوك
 دوريات المجاهدين بجازان ترصد وتحبط العديد من عمليات التهريب والتسلل
أبرز المواد
 مدينة إندونيسية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي
أبرز المواد
 أحمد خالد توفيق.. الروائي المصري الذي تنبأ بتاريخ وفاته
أبرز المواد
 الأمير د.فيصل بن محمد بن ناصر يلقي محاضرة عن مستقبل المنظمات الإرهابية
أبرز المواد
محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

أبرز المواد
ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

أبرز المواد
إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

أبرز المواد
فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أبرز المواد

سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم ” بن فحاس “

سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم ” بن فحاس “
http://almnatiq.net/?p=561046
المناطق_الرياض
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أمين عام جمعية البر بأبها وذلك خلال حفل الزواج الجماعي الثامن على مستوى المملكة لذوي الإعاقة الحركية ، والذي نظمته جمعية الإعاقة الحركية بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض .
وقد شكر بن فحاس سموه على هذا التكريم مثمناً الدور الذي تقوم به جمعية الإعاقة الحركية وعلى رأسها سعادة رئيس مجلس إدارتها الشيخ ناصر المطوع وكذلك مديرها التنفيذي الشيخ محمد الحمالي ، سائلاً الله تعالى أن يبارك لهم أعمالهم على خدمتهم هذه الفئة الغالية وأن يوفق المتزوجين في حياتهم 

روابط ذات صلة

موجة الغبار تدخل الرياض

موجة الغبار تدخل الرياض
اجتماع المجلس المحلي بالخرج يناقش عدد من المواضيع أبرزها “متابعة تعثر المشاريع الحكوميه”

اجتماع المجلس المحلي بالخرج يناقش عدد من المواضيع أبرزها “متابعة تعثر المشاريع الحكوميه”
بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري لقصر غيلان شمال الرياض

بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري لقصر غيلان شمال الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*