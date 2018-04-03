سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم ” بن فحاس “

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أمين عام جمعية البر بأبها وذلك خلال حفل الزواج الجماعي الثامن على مستوى المملكة لذوي الإعاقة الحركية ، والذي نظمته جمعية الإعاقة الحركية بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض .
وقد شكر بن فحاس سموه على هذا التكريم مثمناً الدور الذي تقوم به جمعية الإعاقة الحركية وعلى رأسها سعادة رئيس مجلس إدارتها الشيخ ناصر المطوع وكذلك مديرها التنفيذي الشيخ محمد الحمالي ، سائلاً الله تعالى أن يبارك لهم أعمالهم على خدمتهم هذه الفئة الغالية وأن يوفق المتزوجين في حياتهم
التعليقات (٠) اضف تعليق