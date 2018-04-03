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جمعية تحفيظ القرآن بعسير تعد قاعدة بيانات لمعلمي القرآن الكريم

جمعية تحفيظ القرآن بعسير تعد قاعدة بيانات لمعلمي القرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=561070
المناطق - أبها

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة عسير عن رغبتها في بناء قاعدة بيانات تتضمن أسماء وعناوين الراغبين في العمل معلمين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم من السعوديين في المنطقة ومحافظاتها؛ ليتم التواصل معهم في حالة توفر إقامة حلقات للتحفيظ في أبها وبقية المحافظات والمراكز.
وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم أن الشرط الأساسي لمعلم الحلقات هو إتقان التلاوة والتجويد للقرآن الكريم مع حفظ خمسة أجزاء على الأقل.. وطالبت الراغبين في تقديم بياناتهم تعبئة النموذج الخاص بذلك على الرابط التالي:
https://goo.gl/forms/um7vG2PmxxLYGuO83

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