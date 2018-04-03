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سبيس إكس تطلق “صائد القمامة” إلى الفضاء

سبيس إكس تطلق “صائد القمامة” إلى الفضاء
http://almnatiq.net/?p=561078
المناطق - وكالات

تنوي شركة سبيس إكس إرسال مكنسة كهربائية إلى محطة الفضاء الدولية لحمايتها من أخطار الأجسام المختلفة.

وسيبدأ الأخصائيون باختبار النموذج الأول لجهاز “RemoveDEBRIS”، بداية شهر مايو المقبل، حيث سيقوم بإيجاد والتقاط الأجسام الفضائية التي تشكل خطرا على المحطة الفضائية الدولية، ويحميها من خطر اقتراب الأجسام الغريبة.

وسيكون اختبار جهاز “صائد القمامة”، الذي صممه وصنعه مختصون في جامعة ساري البريطانية، بمثابة تجربة مبدئية للتحقق من جدواه، والعمل لاحقا على إنتاج هذا النوع من المكانس الكهربائية بشكل أكبر.

ويتميز هذا النوع من الأجهزة بصغر حجمه وأبعاده ووزنه الذي لا يتجاوز 100 كيلوغرام. وينوي الخبراء إرسال العديد من هذه الأجهزة دفعة واحدة بعد نجاح اختباراتها.

ويشير الخبراء إلى أن التقنية التي استخدمت لصنع الجهاز هي نفسها التي تم من خلالها صنع المكانس الكهربائية المنزلية. وسيتمكن الأخصائيون بفضل “RemoveDEBRIS” من إبعاد القمامة الفضائية إلى مدارات أخرى أو إلى طبقات الغلاف الجوي الكثيفة.

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