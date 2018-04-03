“هيومن رايتس ووتش”: مسؤولون إسرائيليون أمروا بقتل المتظاهرين العزل في غزة

المناطق - الرياض

حملت “هيومن رايتس ووتش” في بيان، المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل علني باستخدام الذخيرة ضد المتظاهرين في غزة وأسفر ذلك عن مقتل 14 فلسطينيا وجرح المئات في 30 مارس.

وقال بيان المنظمة الحقوقية، إن أعمال القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي بضوء أخضر من مسؤولين إسرائيليين، تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية” بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.

وأكد البيان أن المتظاهرين الفلسطينيين كانوا عزلا ولم يشكلوا أي تهديد وشيك لحياة الجنود الإسرائيليين خلف السياج الحدودي، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين.

كما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن دخول منطقة محظورة ليس جريمة يُعاقب عليها بالقتل.