احدث الأخبار

“هيومن رايتس ووتش”: مسؤولون إسرائيليون أمروا بقتل المتظاهرين العزل في غزة
أبرز المواد
 سبيس إكس تطلق “صائد القمامة” إلى الفضاء
أبرز المواد
 بلدية الدلم تداهم معمل غير مرخص وتضبط كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي
منطقة الرياض
 جمعية تحفيظ القرآن بعسير تعد قاعدة بيانات لمعلمي القرآن الكريم
منطقة عسير
 وفاء للمملكة وقيادتها .. لبنان تفتتح جادة الملك سلمان في بيروت
أبرز المواد
 محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لشهيد الواجب الجندي الزبيدي
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم ” بن فحاس “
منطقة الرياض
 موجة الغبار تدخل الرياض
أبرز المواد
 نفسية أبها وهيئة الرياضة تفعل رياضة المشي بالمستشفى
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف غزواني ..
أبرز المواد
 ” كاوست” تحتضن مشاريع الريادة والابتكار لملتقى مكة.. الاسبوع المقبل
منطقة مكة المكرمة
 عسير تعرض أكثر من ٢٤ فرص استثمارية سياحية عبر ملتقى السفر والاستثمار السياحي
أبرز المواد
محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

أبرز المواد
ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

أبرز المواد
إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

إمارة عسير : معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

أبرز المواد
فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أبرز المواد

“هيومن رايتس ووتش”: مسؤولون إسرائيليون أمروا بقتل المتظاهرين العزل في غزة

“هيومن رايتس ووتش”: مسؤولون إسرائيليون أمروا بقتل المتظاهرين العزل في غزة
http://almnatiq.net/?p=561081
المناطق - الرياض

حملت “هيومن رايتس ووتش” في بيان، المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل علني باستخدام الذخيرة ضد المتظاهرين في غزة وأسفر ذلك عن مقتل 14 فلسطينيا وجرح المئات في 30 مارس.

وقال بيان المنظمة الحقوقية، إن أعمال القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي بضوء أخضر من مسؤولين إسرائيليين، تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية” بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.

وأكد البيان أن المتظاهرين الفلسطينيين كانوا عزلا ولم يشكلوا أي تهديد وشيك لحياة الجنود الإسرائيليين خلف السياج الحدودي، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين.

كما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن دخول منطقة محظورة ليس جريمة يُعاقب عليها بالقتل.

وفي هذا السياق قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إريك غولدستين: “لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد القتلى وصل لغاية اليوم 18 قتيلا، ومن المرشح أن يتزايد بين الجرحى الذين تجاوز عددهم 1500 شخص، بينهم حالاتهم خطيرة.

روابط ذات صلة

سبيس إكس تطلق “صائد القمامة” إلى الفضاء

سبيس إكس تطلق “صائد القمامة” إلى الفضاء
وفاء للمملكة وقيادتها .. لبنان تفتتح جادة الملك سلمان في بيروت

وفاء للمملكة وقيادتها .. لبنان تفتتح جادة الملك سلمان في بيروت
محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لشهيد الواجب الجندي الزبيدي

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لشهيد الواجب الجندي الزبيدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*