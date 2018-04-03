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صحة مكة: ارتفاع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض الجرب إلى 619 حالة تمت السيطرة عليها

صحة مكة: ارتفاع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض الجرب إلى 619 حالة تمت السيطرة عليها
http://almnatiq.net/?p=561088
المناطق - مكة المكرمة

أكدت صحة مكة ارتفاع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض الجرب إلى 619 حالة تمت السيطره عليها

وواصلت صحة منطقة مكة المكرمة جهودها اليومية في رصد ومتابعة حالات اشتباه مرض الجرب الجلدي بين طالبات وطلاب مدارس مكة والاحياء القاطنين بها منذ ظهورها قبل عدة ايّام.

حيث توضح صحة مكة المكرمة لجميع أهالي وقاطني وزوار مكة أن حالات الاشتباه المرصودة لليوم الثاني من الجولات الميدانية وصل إلي 619 حالة تمت السيطرة عليها واتخاذ الإجراءات من قبل الفرق الصحية الموفدة من الصحة في المدارس ومنازل المصابين .

و قامت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في ادارة الصحة العامة وبعد التنسيق مع ادارة تعليم مكة بتكثيف عدد الفرق الميدانية ليصل إلى 14 فريق صحي ميداني 8 للنساء و4 للرجال ( كل فريق مكون من طبيب / طبيبة وعدد اثنين من كادر التمريض ) بإشراف ومتابعة ادارة الصحة العامة ؛لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض،حيث تم منح الحالات المشتبهه في المدارس اجازة مرضية لحين شفائهم مع منحهم العلاج اللازم، وعمل تثقيف صحي للطلاب والطالبات لتوعيتهم باسباب المرض وطرق الوقاية منه.

كما تم زيارة عدد 11 مواقع سكنية في الاحياء التي تتواجد بها المدارس ،
وتم تشخيص عدد 48 حالة جرب موزعه بين المدارس ومواقع سكن الحالات المبلغة،

كما تود صحة مكة المكرمة أن تطمئن أهالي مكة وزوراها بأن الحالات التي تم حصرها والتعامل معها ومعالجتها بالأدويه المخصصة والتي وفرتها وزارة الصحة تعطى بالمجان للمصابين وهي ( أقراص تعطى مره واحده عن طريق الفم أو كريم يدهن به الجسم وذلك وفقا للوزن والعمر لكل حالة )وفق النظام الطبي المتبع ، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.

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