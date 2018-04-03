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ترميم الخيرية بالدمام تستقبل رئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان

ترميم الخيرية بالدمام تستقبل رئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان
http://almnatiq.net/?p=561095
المناطق – منال الدوسري

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المنازل القديمة بالمنطقة الشرقية (ترميم) المهندس حمد الخالدي رئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية بمدينة الرياض ندى البواردي بمقر الجمعية بالدمام .

وفي بداية الاجتماع رحب الخالدي بالأستاذة ندى البواردي مثمناً زيارتها لمقر الجمعية وأوضح أن جمعية ترميم حديثة النشأة وعمرها عام واحد وتقدم خدمة ترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وقد ركزت في عامها الأول على البناء المؤسسي من حيث البدء في اعداد الخطة الاستراتيجية للخمس السنوات من (2018م الى 2022م) والخطة التشغيلية لعام (2018م) واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وابرام اتفاقيات الشراكة مع الجهات ذات العلاقة ، ومنها الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمة الترميم لمستفيديها من الآسر المحتاجة حيث ابرمت خمس اتفاقيات مع (جمعية بناء لرعاية الايتام وجمعية ود وجمعية أم الساهك وجمعية دارين وجمعية النابية وجمعية عنك ) وكانت باكورة مشاريع الجمعية ترميم عشر منازل لأسر جمعية بناء ، ومن ضمن الشراكات الاستراتيجية ابرام ثلاث اتفاقيات مع مكاتب استشارات هندسية وتأهيل عدد من المقاولين وهي الآن في مرحلة توقيع اتفاقيات مع عدد من شركات ومصانع مواد البناء وكل ذلك في سبيل تحقيق رؤية ورسالة الجمعية بتقديم خدمة الترميم بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية .

واوضح الخالدي بأن الجمعية تسعى لكسب ثقة الشركات الداعمة والممولة من خلال تقديم برامج نوعية وذات مردود سريع وإيجابي على الأسر المستفيدة من مشاريع الترميم التي تنفذها وتشرف عليها الجمعية وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال عدد من المشاريع التي ستنفذ خلال الربع الثاني والثالث والرابع من هذا العام .

وقد أبدت رئيسة جمعية بنيان اعجابها مما شاهدت من تخصصية ومهنية في جمعية ترميم وتركيز القائمين عليها على تقديم خدمة الترميم بجودة عالية متطلعة لمد جسور التعاون في آي مشاريع تخدم أهداف الجمعيتين .

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