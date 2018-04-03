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الأرقام والشواهد تضع مهرجان الساحل الشرقي الرائد في الموروث البحري والنمط المعماري

الأرقام والشواهد تضع مهرجان الساحل الشرقي الرائد في الموروث البحري والنمط المعماري
http://almnatiq.net/?p=561098
المناطق - مريم البراهيم

نجح مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري خلال خمسة أعوام مضت بأن يحقق حضورًا فاعلًا على خارطة السياحة في المملكة، وذلك من خلال الأرقام والكثير من الشواهد التي وضعته ضمن أهم المهرجانات في المملكة، لينطلق المهرجان في نسخته السادسة الأربعاء القادم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية، وينظمه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بمنتزه الملك عبدالله البيئي في الواجهة البحرية بالدمام .

وكشفت اللجنة المنظمة للمهرجان بأن مهرجان الساحل الشرقي خلال السنوات الخمس الماضية سجل مشاركة 4704 فرد من المجتمع المحلي في فعاليات المهرجان ، كما حقق رقما قياسيا في عدد زوار المهرجان منذ انطلاقته وحتى النسخة الخامسة حيث بلغ عدد زواره من داخل المملكة وخارجها أكثر من مليون وتسعمائة وثلاثون ألف زائر.

ويحظى مهرجان الساحل الشرقي باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال زيارات موقع مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري على الإنترنت ، حيث بلغت عدد المشاهدات والتفاعل خلال الخمس سنوات 400 مليون مشاهدة وتفاعل.

وخلال النسخ السابقة للمهرجان استمر التطور بشكل سريع وملحوظ في كل عام ففي النسخة الأولى كان يقع المهرجان على مساحة 2150 م مربع، وتوسع خلال الخمس سنوات الى أن أصبح في النسخة الخامسة على مساحة 8000 م مربع.

ولفتت اللجنة المنظمة لمهرجان الساحل الشرقي إلى أن الانطلاقة الأولى للمهرجان شهدت مشاركة مملكة البحرين كمشارك دولي وحيد، إلا أنها كانت مشاركة ناجحة مع الأعداد الكبيرة من الزوار الذي شهدها المهرجان، وزادت المشاركات في النسخ المتبقية حتى شملت مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان مهرجان الساحل الشرقي يضع من أولوياته البعد الحضاري لتأصيل النمط العمراني، من خلال تجسيد كل عام معلم من معالم المنطقة الشرقية الى أن حط المهرجان رحالة في النسخة السادسة في تأصيل البعد الحضاري ببناء وتجسيد ميناء العقير التاريخي الذي يمثل جزء مهم من تاريخ وتراث المنطقة الشرقية.

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