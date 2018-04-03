محمد بن سلمان يضع خارطة طريق جديدة للمنطقة تقوم على احترام الأديان والجيران والحلفاء

المناطق- يوسف المطيري

رسم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال حواره الأخير مع مجلة “الاتلانتيك” الذي أجراه جيفيري جولدنبيرج، خارطة جديدة للمنطقة تقوم على احترام الأديان والجيران والحلفاء.

وأكد سموه للجميع بأن “الإسلام” يعني “السلام”، وان المملكة باعتبارها مهبط الوحي، داعية إلى السلام، ومنفتحة على الديانات والثقافات الأخرى، وترحب بالحوار وتسعى لترسيخ والمحبة والتسامح بين شعوب العالم.

هوية التغيير الذي تشهده المملكة

التغيّر السريع الذي بدأت تشهده المملكة بدعم من سمو ولي العهد بعد إطلاق رؤية المملكة “2030”، والتي تهدف لإحداث ثورة في الاقتصاد السعودي بإنهاء اعتماده على النفط، لن يكون هو التغيير البارز، فالمملكة ووفقا لسموه ستتجه للانفتاح مع العالم، مع التمسك في الوقت نفسه بثوابت المجتمع السعودي المسلم والمحافظ.

إحياء المبادرة العربية للسلام

هذه الخارطة التي وضعها سموه تقوم على حياء المبادرة العربية للسلام لإحلال اتفاق سلام عادل ومنصف يضمن الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب، في المنطقة.

وقد بدا سموه الخارطة بالتأكيد على القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين والإسرائيليين امتلاك أرضهم الخاصة، لكن هذا الشيء لن يكون إلا مع وجود اتفاق سلام عادل ومُنصف لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب”.

وفيما يخص المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة أكد سموه أن المملكة لديها مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى في القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني، شدد على أهمية المقدسات للمسلمين.

كما أن تأكيد سموه أن المملكة تشترك في كثير من المصالح مع إسرائيل مشترطاً أن التطبيع معها يسبقه تحقق السلام، وهذا وهو ما يكشف أن سموه يريد إعادة مبادرة السلام العربية السابقة، ومؤكداً للعالم ان الكرة باتت في ملعب المسئولين الإسرائيليين، فهل سيبادرون بالسلام.

مثلث الشر

ولأن المنطقة مستهدفة من مثلث خطير لا يريد الاستقرار ولا يهمه حسن الجوار، تطرق ولي العهد إلى “إيران والإخوان المسلمون والجماعات الإرهابية”، مشيراً أنهم أضلاع هذه المثلث، ولا بد من ردعهم وايقافهم.

وكشف سموه للعالم اجمع أن النظام الإيراني يستمر في نشر فكره المتطرف، المتمثل في “ولاية الفقيه”، التي جاءت بها الثورة الخمينية للمنطقة قبل ما يقارب “40” عاماً والتي تقوم على فكرة إن الإمام الغايب سيظهر وسيعود ليحكم العالم من إيران وينشر الإسلام حتى الولايات المتحدة.

ولذلك فإن على دول العالم أجمع التعامل مع النظام الإيراني، مؤجج الإرهاب والطائفية وداعم الجماعات المسلحة في المنطقة، بحزم والتأكيد أن لا خيار له إلا صرف النظر عن اطماعه التوسعية والعمل مع دول المنطقة لإحلال الاستقرار والعمل بمبدأ حسن الجوار.

هتلر العصر

وضمن التأكيد على خطورة النظام الإيرانية وثورته الخمينية المتطرفة، شرح سموه أن هذه الثورة تقوم على مبدأ إيديولوجيا الشر المحض، مؤكداً أنه نظام لا يقوم على العمل لشعبه بل لأطماعه.

وعرف سموه هذا الفكر بقوله إن كان هتلر يريد التغلب على أوروبا، فإن هتلر العصر وقائد الثورة الخمينية الحالي يحاول غزو العالم أجمع.

وإن كان هتلر عمل على التوسع بجيشيه إلا ان الثورة الخمينية عملت بأساليب غير أخلاقية وغير قانونية، من خلال خلق جيوب لها في المنطقة، وإمدادهم بالمال والخبراء والسلاح، لتحقيق هذه الأطماع.

سياسة المملكة الجديدة في المنطقة

تشهد المنطقة تحولات، ولهذا ستتجه المملكة لأخذ موقعها في السياسة الدولية، للوصول إلى مستوى شراكات جيدة ما بين العالمين العربي والإسلامي من جهة، والغرب من جهة أخرى، ومن أجل مستقبل أفضل، فإن هذه الشراكة تعني مواجهة التطرف وترسيخ التعايش والتسامح، ونبذ الكراهية.

ووفقاً لحديث سموه ستكون إيران الدولة الوحيدة المتضررة من هذا تحول، كونها تصر على دعم الجذور الفكرية للإرهاب وتساعد في تمويله،

ترحيب دولي بحديث ولي العهد

وجد حوار سمو ولي العهد مع مجلة “الاتلانتيك”، ترحيباً واسعاً على مستوى الدول والقادة والمسئولين، وصناع الإعلام كونها سترسم خارطة جديدة للمنطقة، تستمد أركانها من التسامح والتآلف واحترام الجوار.

ورحبت وزارة الخارجية الألمانية بتصريحاته وأكد مسؤولون في الوزارة على دور المملكة في العمل من أجل مبادرة سلام عربية في العام 2002.