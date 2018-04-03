افتتاح فعاليات مُلتقى الجبيل الأول للجودة والتميز

برعاية محافظ الجبيل المُكلف الأستاذ: عبدالله العسكر ، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات ” ملتقى الجبيل الأول للجودة والتميز ” كأحد الفعاليات المصاحبة لجائزة التميز بمكتب التعليم بالجبيل في دورتها الأولى. جائزة الشيخ علي بن عيد الخاطر رحمه الله بقاعة المؤتمر بالفناتير. ، وذلك للفترة 17 – 18 رجب 1439هـ الموافق 3 – 4 أبريل 2018م.

جاء ذلك بحضور سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود ، والدكتور سعود بن محمد الصلاحي مستشار نائب وزير التعليم والمشرف العام على المكتبة الرقمية و أمين وحدة الترجمة بوزارة التعليم ، و الدكتور محمد سعيد الهاجري مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل ، و الأستاذ معمر الزهراني مدير مكتب التعليم بمحافظة الجبيل .وعدد من مسؤولي الوزارة ومنسوبي تعليم الجبيل من معلمين ومعلمات، وقادة المدارس ، والمشرفين التربويين ، ومشرفي الجودة والتميز بالمدارس .

وقام “العسكر” يرافقه سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة و الدكتور “الصلاحي ” والدكتور “الهاجري بزيارة للمعرض المصاحب للملتقى، حيث استمعوا لشرح موجز من المشرفين على أقسام المعرض حول محتوياته وبرامجه المنوعة .

ثم توجه الجميع لمسرح المؤتمرات. وقد تم افتتاح الفعاليات بكلمة ترحيبية من الأستاذ / علي مشيبه رئيس اللجنة الإعلامية للمُلتقى . تلي ذلك آيات بيِّنات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الأدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية القاها الدكتور سامي بن غازي العتيبي قدم خلالها شكره لمحافظ الجبيل و سمو الأميرة و مستشار نائب وزير التعليم ، لرعايتهم هذا المُلتقى ودعمهم له، متمنياً أن يُثمر هذا المُلتقى بمخرجات تعليمية وعلمية تُلبي احتياجات التعليم بالجبيل وتطويره، لدعمهم ودورهم في جعل الجودة طريقاً لتميز التعليم بمحافظة الجبيل .

وتشتمل برامج المُلتقى على عددٍ من البرامج التعليمية والتدريبية المنوعة، والتي تحتوي عدّة فعاليات وبرامج .منها جلسات علمية ،ورش تدريبية، من خلال جدول زمني للمُلتقى أعدّته إدارة التعليم بمحافظة الجبيل.

والتي بدأت أولى جلساتها العلمية اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء وكانت البداية مع سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود في وسائل التواصل الاجتماعي و أثرها في تربية النشئ .

ثم استعرض في الجلسة الثانية ورقة عمل للدكتور سعود الصلاحي حول دور المكتبة السعودية الرقمية في تنمية مهارات البحث لدى المعلمين. وثم استعرض في الجلسة الثالثة ورقة عمل للدكتور محمد الهاجري هي الاعتماد المدرسي و أثره في تطوير الأداء المؤسسي للمدارس. وفي ختام جلسات اليوم الأول قدم سعود الرويلي و ماجد الظاهري ورقة عمل مبادرون، وتحدثا عن مهارات حياتية و الحقيبة الرياضية .علماً بأنه سيُقدم يوم الأربعاء خمس ورش عمل وهي مكملة لأهداف المُلتقى بما يخص الجودة والتميز . وفي ختام الملتقى لليوم الأول كُرم المشاركون والرعاة .