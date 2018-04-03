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الأهلي يعبر تراكتور ويتأهل لدور الـ16 من أبطال آسيا

الأهلي يعبر تراكتور ويتأهل لدور الـ16 من أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=561116
المناطق - الرياض

تأهل الأهلي إلى التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا ، بعد الفوز على تراكتور تبريز الإيرانيفي اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد طحنون بن محمد بنادي العين، وانتهت بثنائية أهلاوية نظيفة.

وتمكن مهند عسيري من إحراز هدف الأهلي الأول في الدقيقة 49، وفي الوقت بدل الضائع تمكن المصري مؤمن زكريا من تأمين الفوز الأهلاوي بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 92، وأضاع مهدي كياني ضربة جزاء لتراكتور في الدقيقة 20 .

وبهذا الانتصار يرتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة وضعته في صدارة مجموعته، بينما تجمد رصيد تراكتور على نقطتين في ذيل الترتيب.

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