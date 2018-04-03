القيادة تهنئ كارلوس ألفارادو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا

المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد كارلوس ألفارادو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد كارلوس ألفارادو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.