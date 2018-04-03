اتحاد القدم يودع 21 مليون ريال في حسابات أندية دوري الأمير محمد بن سلمان ودوري الدرجة الثانية

المناطق - الرياض

أودع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء مبلغ 21.800.000 ريال في الحسابات البنكية لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأندية دوري الدرجة الثانية المشاركة في الموسم الرياضي 2017-2018م.

ويمثل المبلغ الحصة الثانية للأندية المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان، ودوري الدرجة الثانية من مستحقات النقل التلفزيوني للموسم الرياضي الحالي.

وتحصلت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان على مبلغ 16.800.000 ريال بواقع 1,050.000 ريال لكل ناد، فيما تحصلت أندية الدرجة الثانية على مبلغ 5.000.000 ريال بواقع 250.000 لكل ناد.