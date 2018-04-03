أمير الجوف التقى برؤساء المحاكم والقضاة ومدير فرع الإفتاء

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم برؤساء المحاكم الشرعية والإدارية و، وأصحاب الفضيلة القضاة.
كما استقبل سموه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء الشيخ عيد بن جروان الشمري، الذين قدموا لسموه التهنئة بالأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف .
ورحب سمو الأمير بدر بن سلطان بأصحاب الفضيلة ، سائلا الله ان يكون عند حسن تطلعات ولاة الأمر في خدمة المنطقة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .
حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري .
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