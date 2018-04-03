الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تهبط بالدولار

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المناطق - الرياض
نزل الدولار، الثلاثاء، نتيجة المخاوف من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم استقرار أسواق العملة إلى حد بعيد وتجاهلها للتأثير المحتمل للنزاع على النمو العالمي.

وتراجعت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة تراجعا حادا، الاثنين، مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا وتجدد مخاوف الحرب التجارية.

ونزل الدولار مقابل الين، الذي يستفيد عادة من أوقات الضبابية الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي، لكن التراجع توقف، إذ تخلى المستثمرون عن العملة اليابانية، إذ نزل الين 0.2 بالمئة إلى 106.075 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 89.13، بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2324 دولار.

وحافظ اليورو على مكاسبه حتى بعد أن أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في إيطاليا لا يزال قويا نسبيا، لكنه تباطأ بشدة في مارس للشهر الثاني على التوالي.

أما العملات العالية العائد مثل الدولارات الكندية والنيوزيلندية والأسترالية فارتفعت جميعا مقابل الدولار، بما يشير إلى أن السوق ليست قلقة كثيرا في الوقت الحالي من أن يقوض النزاع التجاري النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7695 دولار أميركي، بعدما سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 0.7643 دولار أميركي.

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