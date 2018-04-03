اكتشاف آثار أضخم حيوان بتاريخ الأرض عاش قبل 170 مليون سنة

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن آثار القوائم التي جرى العثور عليها، يعود تاريخها إلى 170 مليون سنة، وأوضحت أن الكائنات الضخمة كانت تقتات على اللحم.

ويرجح العلماء أن يكون طول الديناصورات قد بلغ 15 مترا على الأقل، أما وزن كل ديناصور فكان يقارب عشرة أطنان كاملة.

وعاشت الديناصورات التي اكتشفت آثارها، في العصر الجوراسي الوسيط، وهو حقبة غير معروفة بشكل كبير، وظهر الحيوان المثير أول مرة قبل 230 مليون سنة.

وقال ستيف بروسات وهو أستاذ من جامعة أدنبرة أشرف على الدراسة، إنه كلما جرى البحث في جزيرة سكاي تم اكتشاف آثار لقوائم الديناصورات.

وأضاف أن الموقع الذي اكتشفت به الآثار، مؤخرا، ضم نوعين من الديناصورات، أولهما طويل العنق، أما الثاني فحاد الأسنان، وعاشت الحيوانات في اسكتلندا التي كانت درجة الحرارة فيها أعلى مما هي عليه، في يومنا هذا.