انطلاق ورشة العمل ” الاحترافية في تربية النحل ” بمنطقة تبوك 

المناطق - تبوك

نظمت مبادرة “الوصول إلى 100 ألف خلية” بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، اليوم ، ورشة عمل تدريبية بعنوان “الاحترافية في تربية النحل “، وذلك بمقر إدارة الزراعة بتبوك .

وأوضح مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وسيم عبدالله المحلبدي في كلمة ألقها في بداية انطلاقة الورشة أن الإدارة تبنت هذه المبادرة للوصول إلى إنتاج 100 ألف خلية ، ونفذت في عدد من مناطق المملكة، وتهدف إلى زيادة الوعي والرقي بالنحالين لزيادة الإنتاج والوصول إلى الإكتفاء الذاتي .

من جانبه أكد المشارك في ورشة العمل فايز القثامي أنه يجب أن نتعلم مهنة النحالين ونعرف كيف نستثمرها لما تشكله من رافد اقتصادي مهم، مشيراً إلى تنوع المراعي في بلادنا وكثرة الأزهار والنباتات يصاحبها تغير في المناخ من منطقة إلى أخرى ، لافتاً النظر إلى أن منطقة تبوك تحضن العديد من المزارع إضافة إلى تنوع مناخها والأشجار المزهرة فيها مما يجعها بيئة مناسبة لتربية النحل .

كما تحدث الدكتور قذافي عبده طه من جامعة الملك سعود عن الأمراض الشائعة في النحل ، وركز على الأمراض البكتيرية والفطريات ، مستعرضاً طرق التشخيص وكيفية العلاج ، كما قدم محاضرة أخرى عن طرق تحسين التربية وتحسين سلالات النحل .

في حين استعرض المحاضر سلامه الجهني أطوار أفرد خلية النحل ، بعد ذلك قدم المدرب عبدالله آل ماطر عسيري محاضرة عن البدائل الغذائية التي تساعد على الإنتاج الجيد في حال أنعدام المراعي أو تعرض المناحل للظروف الطبيعية ، مؤكداً أن النحل البلدي يمتاز بالتكيف مع البيئة المحلية وجودة إنتاجه ومردوده الأقتصادي الجيد .

بعد ذلك انتقل الحضور إلى مشتل إدارة الزراعة بمنطقة تبوك ، وشاهد المتدربون تطبيق عملي على طرق التحول من الخلايا التقليدية إلى الخلايا الحديثة ، وكذلك كيفية تربية الملكات بالطرق الطبيعية .