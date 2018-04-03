انطلاق فعاليات مهرجان “خيل وهيل” بعد غدً الخميس بتبوك

المناطق - علي العميري

تنطلق بعد غدً الخميس فعاليات مهرجان “خيل وهيل ” الثامن في مدينة تبوك بفعاليات جديدة ومشاركات واسعة للجهات الحكومية والخاصة.

وفي التفاصيل بين منظم المهرجان إبراهيم محمد بن عاصي إن النجاح الذى حققه المهرجان في أعوامه السابقة يحتم علينا بذل المزيد لتطوير فعالياته ، حيث سيتم استضافة لنجوم المسرح السعودي في مسرحية لحمة وطن التي سوف يشارك فيها الفنان القدير محمدالكنهل وبطولة الفنان خالدالحربي وحضور الفنان راشد الشمراني ، والعديد من الفنانين وفي مجال الانشاد سوف تكون هناك مشاركات للعديدمن المنشدين والشعراء ومشاركة الالوان الشعبية مثل الدحية ، والرفيحي ، والسامري ، ولون المحاورة ، وعروض للهجن والخيل، والسيارات القديمة والمعدلة ، والقرية التراثية ومشاركة الاشقاء من الجالية الاردنية ، والجالية التركية ، واسواق الاسر المنتجة ، واستعراض التركات المتحركة، والعديدمن الفعاليات المصاحبة.