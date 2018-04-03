احدث الأخبار

الجيش اليمني يقترب من “مران” مسقط رأس الحوثي
أبرز المواد
 انطلاق منتدى الإعلام العربي في دبي
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان “خيل وهيل” بعد غدً الخميس بتبوك
منطقة تبوك
 انطلاق ورشة العمل ” الاحترافية في تربية النحل ” بمنطقة تبوك 
منطقة تبوك
 الصحة تطمئن الجميع من حالات الجرب بمكة : الوضع الصحي لايدعو للقلق
أبرز المواد
 اكتشاف آثار أضخم حيوان بتاريخ الأرض عاش قبل 170 مليون سنة
أبرز المواد
 الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تهبط بالدولار
أبرز المواد
 أمير الجوف التقى برؤساء المحاكم والقضاة ومدير فرع الإفتاء
منطقة الجوف
 الاتفاق يدشن مبادرة “دماؤنا..فداء لجنودنا” ومدير صحة الشرقية يشيد بمسؤولية النادي الاجتماعية
أبرز المواد
 شاهد.. راموس يسجل “هدفا مستحيلا” في ملعب يوفنتوس
أبرز المواد
 بدر بن سلطان يستقبل قادة القطاعات الأمنية بالجوف
منطقة الجوف
 بدر بن سلطان يوجه بإنشاء كرسي أبحاث بجامعة الجوف باسم سموه يهتم بقضايا الشباب والمجتمع والتنمية بالمنطقة
منطقة الجوف
محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

أبرز المواد
ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

ضابط قتيل في تركيا يثير أزمة دولية

أبرز المواد
فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية

للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية

أبرز المواد

الجيش اليمني يقترب من “مران” مسقط رأس الحوثي

الجيش اليمني يقترب من “مران” مسقط رأس الحوثي
http://almnatiq.net/?p=561185
المناطق - الرياض

أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا في جبهة الظاهر شمال غرب محافظة  صعدة مقتربة بذلك من مسقط رأس زعيم التمرد عبدالملك الحوثي في  مران الذي لم يعد يفصلها عنه سوى أقل من 15 كيلومتراً.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني لقناتي “العربية” و”الحدث” إن مديرية  الظاهر شهدت معارك عنيفة بين قوات الشرعية المسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية وبين الحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية، لقي فيها أكثر من 113 عنصراً من الميليشيات مصرعه وجرح آخرون.

وأكد المصدر أن الميليشيات التي يقودها كل من عبدالله الرزامي وأبو هدى الهادوي وأبو مهدي، فشلت رغم محاولاتها العديدة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، ليلوذ من تبقى من العناصر الانقلابية بالفرار بعد تكبدهم خسائر بشرية وعسكرية.

يذكر أن معركة الظاهر، التي انطلقت مؤخراً، من أكثر الجبهات أهمية. وبالإضافة لجبهة الظاهرة، يحاصر الجيش اليمني محافظة صعدة من أربعة جبهات أخرى، ما أربك صفوف الميليشيات.

روابط ذات صلة

انطلاق منتدى الإعلام العربي في دبي

انطلاق منتدى الإعلام العربي في دبي
الصحة تطمئن الجميع من حالات الجرب بمكة : الوضع الصحي لايدعو للقلق

الصحة تطمئن الجميع من حالات الجرب بمكة : الوضع الصحي لايدعو للقلق
اكتشاف آثار أضخم حيوان بتاريخ الأرض عاش قبل 170 مليون سنة

اكتشاف آثار أضخم حيوان بتاريخ الأرض عاش قبل 170 مليون سنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*