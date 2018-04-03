صدر قرار المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم بترقية مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المدينة المنورة الأستاذ ماجد بن نامي المطيري إلى المرتبة العاشرة .
ويعد المطيري الحاصل على درجة الماجستير في القانون من الجامعه الإسلامية من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزه في تعليم المدينة ، ” المناطق ” تبارك له وتتمنى له التوفيق.
ترقية المطيري للمرتبة العاشرة
صدر قرار المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة التعليم بترقية مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المدينة المنورة الأستاذ ماجد بن نامي المطيري إلى المرتبة العاشرة .
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