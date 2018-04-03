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ترقية المطيري للمرتبة العاشرة

ترقية المطيري للمرتبة العاشرة
http://almnatiq.net/?p=561204
المناطق - المدينة المنورة

صدر قرار المشرف العام على الموارد البشرية بوزارة ⁧‫التعليم‬⁩ بترقية مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم ⁧‫المدينة‬⁩ المنورة الأستاذ ماجد بن نامي المطيري إلى المرتبة العاشرة .

ويعد المطيري الحاصل على درجة الماجستير في القانون من الجامعه الإسلامية من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزه في تعليم المدينة ، ” المناطق ” تبارك له وتتمنى له التوفيق.

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