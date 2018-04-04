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غارات تستهدف تغزيزات عسكرية للحوثييين في مدينة الصالح

غارات تستهدف تغزيزات عسكرية للحوثييين في مدينة الصالح
http://almnatiq.net/?p=561213
المناطق - وكالات

قتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، استهدفت تعزيزات عسكرية في مدينة الصالح بالساحل الغربي، خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وجاء القصف بعد يوم واحد من وصول تعزيزات الحوثيين من صنعاء وذمار إلى الصالح، كما دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزنا للسلاح في الموقع ذاته.

وكانت تعزيزات الحوثيين، التي تعرضت للقصف الجوي قد وصلت إلى الحديدة، وتضم كتيبة مشاة بالإضافة إلى وحدة من القناصة، فيما كانت الميليشيات تعتزم إرسالها إلى جبهتي التحيتا والجراحي.

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