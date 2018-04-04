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“الكهرباء”: الخدمة عادت تدريجيا إلى المشتركين في المدينة ومكة وجدة

“الكهرباء”: الخدمة عادت تدريجيا إلى المشتركين في المدينة ومكة وجدة
http://almnatiq.net/?p=561221
المناطق - الرياض

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لانقطاع الخدمة الكهربائية عن عدد من المشتركين بمنطقتي المدينة المنورة ومكة وجدة مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الخدمة عادت بشكل تدريجي إلى المشتركين المتاثرين بالانقطاع بعد ان تم استنفار الفرق الفنية لإصلاح العطل.

وبينت “السعودية للكهرباء’ أن فرق العمليات والصيانة والطوارئ في الشركة تعمل بشكل فوري على إعادة الكهرباء خلال فترة وجيزة إلى المشتركين المتأثرين في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة والطائف من خلال نقل الأحمال وإصلاح الخلل الفني الذي لحق بالشبكة.

وشددت الشركة على حرصها على تقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية وجودة متميزة إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع مناطق المملكة

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