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شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!
http://almnatiq.net/?p=561224
المناطق - الرياض

في الساعات الأخيرة تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى أمريكا، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تجربة شركة ڤيرجن بالشراكه مع المملكة لقطار الهايبرلوب، الذي سيقضي على بُعد المسافات التي نعاني منها حاليا.

ووفقا للتقنية، فإن القطار سيقطع المسافة بين الرياض وجدة في 76 دقيقة، والرياض وأبوظبي في 48 دقيقة فقط، إذ تعد وسيلة مواصلات ثورية تفوق سرعة الصوت وقد تصل إلى سرعة 1200 كيلو متر في الساعة.

وهذه التقنية التي أطلق عليها “هايبرلوب” هي نظام نقل عالي السرعه أطلقه رجل الأعمال والمخترع الأمريكي “إيلون ماسك” و هو عباره عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولده موتور كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.

وهذه التقنية تعتمد على نظام الكبسولات، تستطيع كل كبسولة حمل 20 راكبًا، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خطر لاصطدام الكبسولات ببعضها البعض.

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