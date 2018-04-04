احدث الأخبار

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي يقف للتقدم التركي في سوريا .. وهذه تفاصيل الأحداث
أبرز المواد
 شاهد كيف احتفل الفنان محمد عبده بفوز “السيسي” على الهواء ؟
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا.. الجزيرة الإماراتي يطيح الغرافة القطري
أبرز المواد
 “مفاجأة كارثية” وراء انتحار نجل برلماني مصري.. انتهبوا على أبنائكم من نفس المصير
أبرز المواد
 إليك فيديو جديد من اليابان.. وعليك المقارنة !
أبرز المواد
 هل تعلم أن خسارة المال في منتصف العمر قد تقتلك ؟ دراسة تؤكد ذلك
أبرز المواد
 هيئة جدة تضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة
منطقة مكة المكرمة
 دراسة: الشلل الدماغي ثاني أعلى إعاقة لدى الأطفال في المملكة
أبرز المواد
 شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!
أبرز المواد
 “الكهرباء”: الخدمة عادت تدريجيا إلى المشتركين في المدينة ومكة وجدة
أبرز المواد
 مدير فيسبوك يفجر حرب كلامية بهجومه على آبل: لا تهتمون إلا بالمال
أبرز المواد
محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

أبرز المواد
فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فرصة لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أبرز المواد
كيف تحصل على فيتامين D .. محارب هشاشة العظام والتهاب المفاصل ؟

كيف تحصل على فيتامين D .. محارب هشاشة العظام والتهاب المفاصل ؟

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية

للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية

أبرز المواد

إليك فيديو جديد من اليابان.. وعليك المقارنة !

http://almnatiq.net/?p=561242
المناطق - وكالات

أظهر فيديو لافت ما يحدث في اليابان خلال التعامل مع أمتعة السفر على سير الحقائب، إذ ابتكر اليابانيون طريقة جديدة للتعامل معها بأسلوب غير متوقع.

وكشفت اللقطات، التي نشرت على وسائل للتواصل الاجتماعي، كيف يتم التعامل مع الأمتعة حين تصل إلى اليابان، وذلك بطريقة معاكسة لما قد يتوقعه الكثيرون منا حين عندما تصل حقائبنا الثمينة إلى وجهاتها، ففي اليابان يقومون في الواقع بتنظيفها من أجلك.

ويظهر الفيديو عاملة مختصة تتولى مسح الأمتعة بقطعة قماشية بيضاء قبل تسليمها لأصحابها. ولم تحدد وسائل التواصل مكان التقاط الفيديو، وفي أي مطار كان، حسب ما نشر موقع “مترو”.

ويأتي هذا الفيديو بعد أن أظهرت لقطات قبل أيام كيف يتعامل عمال المطار في مطار لوتون البريطاني، وهم يركلون الحقائب في الهواء وفق الموقع، ليترك لك المقارنة في النهاية.

روابط ذات صلة

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين
الجيش الأمريكي يقف للتقدم التركي في سوريا .. وهذه تفاصيل الأحداث

الجيش الأمريكي يقف للتقدم التركي في سوريا .. وهذه تفاصيل الأحداث
شاهد كيف احتفل الفنان محمد عبده بفوز “السيسي” على الهواء ؟

شاهد كيف احتفل الفنان محمد عبده بفوز “السيسي” على الهواء ؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*