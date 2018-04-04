دوري أبطال آسيا.. الجزيرة الإماراتي يطيح الغرافة القطري

المناطق - وكالات

انتزع الجزيرة الإماراتي بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعدما جدد فوزه على مضيفه الغرافة القطري بنتيجة 3-2 ، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

ويدين الجزيرة بفوزه إلى المهاجم علي مبخوت الذي سجل ثنائية، بينها هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكان الجزيرة البادىء بالتسجيل عبر البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 14، ورد الغرافة بهدفين لأحمد علاء في الدقيقة 28، والبرتغالي دييغو امادو في الدقيقة 45، قبل أن يضرب مبخوت بثنائيته في الدقيقتين 70 و93.

وكان الجزيرة المبادر إلى الهجوم بتسديدة قوية لرومارينيو تصدى لها الحارس قاسم برهان بصعوبة بالغة، لكنه نجح في المحاولة الثانية من خطف الهدف الأول بعد أن تخلص مبخوت من الدفاع من الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة، وسدد كرة قوية، ارتطمت بالعارضة، وارتدت إلى البرازيلي الذي تابعها بسهولة داخل المرمى .

واحتاج الغرافة بعض الوقت لإعادة ترتيب أوراقه وإيقاف خطورة منافسه والتحول للهجوم تدريجيا، وحصل على أكثر من ركنية، قبل أن ينجح في إدراك التعادل من كرة وصلت الجناح الأيسر مؤيد حسن، فمررها داخل المنطقة، وتابعها أحمد علاء قبل الدفاع والحارس داخل الشباك.

وسيطر الغرافة تدريجيا على المباراة بعد التعادل وتراجع الجزيرة للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، وكاد من خلالها أن يخطف الهدف الثاني بانطلاق رومارينيو من منتصف ملعب فريقه حتى منطقة الجزاء قبل أن يسددها زاحفة أنقذها الحارس بصعوبة.

وعاد الغرافة للسيطرة من جديد وتمكن من التقدم للمرة الأولى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر ركنية لعبها الدولي الهولندي السابق ويسلي سنايدر، وتابعها امادو بتسديدة قوية من مسافة قريبة داخل المرمى.

وهاجم الفريقان بقوة مع بداية الشوط الثاني، وكاد الغرافة أن يخطف الهدف الثالث من انفراد لعلاء، لكنه تباطأ في متابعة الكرة فتدخل الدفاع وأبعد الكرة إلى ركنية في الدقيقة 67.

وتعامل مبخوت مع كرة مماثلة بنجاح حيث تلقاها من رومارينيو داخل المنطقة، وسددها زاحفة داخل الشباك، مسجلا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 70.

وكانت نقطة التحول في المباراة عندما اضطر مدرب الغرافة التركي بولنت اويغون لاستبدال الإيراني مهدي طارمي وسنايدر لعدم قدرتهما على إكمال المباراة بسبب الإصابة، فانتهز الجزيرة الفرصة وسيطر على مجريات اللعب وهاجم بقوة وهدد مرمى الغرافة بقوة.