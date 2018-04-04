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شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

http://almnatiq.net/?p=561257
المناطق - وكالات

توفي رجل أعمال هندي بشكل مفاجئ، مؤخرا، أثناء رقصه على المسرح في حفل لتوزيع الجوائز أقيم في منطقة أغرا، شمالي البلاد.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن فيشنو بيندي، البالغ من العمر 53 عاما، كان حاضرا في حفل حاشد، ثم تقدم صوب المنصة حتى يرقص على مرأى المدعويين.

ولم يمكث الراحل سوى ثوان قليلة حتى بدا عليه الارتباك وسقط منهارا على الأرض، وسط ذهول الحاضرين. وجرى نقل بيندي الذي ينحدر من مومباي إلى المستشفى حيث توفي جراء توقف القلب، وفق ما أوضحه الأطباء.

وخلف رحيل الرجل حزنا وصدمة واسعين وسط الحضور، وقال مقربوه إنه كان ذا كاريزما وروح مرحة، قيد حياته.

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