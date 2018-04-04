لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

المناطق - الرياض

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية (الجوف، حائل، تبوك، الحدود الشمالية) عن فتح باب القبول في برنامج الإيفاد الداخلي لأطباء الإقامة (Residency) وكذلك فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس.

وجاءت على النحو التالي:

– أولاً: برنامج الإيفاد الداخلي للتخصصات التالية: (الطب الباطني، طب الأطفال، جراحة العظام والإصابات، تخدير، أشعة، طب الطوارئ، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب، طب الأعصاب، النساء والولادة، إذن وأنف وحنجرة).

شروط الإيفاد الداخلي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– الحصول على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة.

– معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها.

– إجتياز امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SMLE).

– إجتياز المقابلة الشخصية.

ثانيا: برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجتياز درجة النسبة الموزونة (85%) على أن لا يقل المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية (علوم طبيعية) عن (85%).

– معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 أو ما يعادلها لمرحلة الدبلوم.

– إجتياز درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة وهي: IELTS 4 – TOFEL IBT 45 – STEP 67.

– أن لا تتجاوز مدة الحصول على آخر مؤهل خمس سنوات.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق (نظام جدير للابتعاث) بموقع المدينة الطبية من الأحد الموافق 1439/8/6هـ حتى يوم الأحد الموافق 1439/8/20هـ.

