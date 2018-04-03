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نائب أمير الرياض يكرم ” 1316 ” خاتماً للقرآن الكريم من طلاب جمعية ” مكنون “

نائب أمير الرياض يكرم ” 1316 ” خاتماً للقرآن الكريم من طلاب جمعية ” مكنون “
http://almnatiq.net/?p=561270
الرياض - وليد الحمود

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” ، لتكريم الخاتمين والداعمين للعام 1439هـ ، بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد المشرف على الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ عبد الله بن صالح آل الشيخ ، وجمع من الشخصيات الاجتماعية وممثلي المؤسسات والشركات وأولياء الأمور والطلاب ، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الأنتركونتننتال بالرياض .

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاه عرض لفلم تعريفي استعرض تاريخ ” مكنون ” ودورها الريادي في تعليم القرآن الكريم في منطقة الرياض حتى أصبحت منارة للقرآن وأهله، كما تناول الدعم الكبير الذي حظيت به جمعية ” مكنون ” من القيادة الرشيدة ، الأمر الذي عزز مكانتها في المجتمع وساهم في تحقيق كثير من الإنجازات.

عقب ذلك ألقى رئيس جمعية ” مكنون ” الشيخ سعد بن محمد آل فريان كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للرعاية الكريمة التي تحظى بها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة عامة وجمعية ” مكنون ” خاصة ، كما أعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه لتشريفه الحفل وتفضله بالحضور لتكريم (1316) خاتماً للقرآن الكريم من طلاب جمعية ” مكنون ” ، مؤكداً أن هذه الرعاية تأتي امتداداً للدعم المبارك الذي تلقاه جمعية ” مكنون ” من لدن ولاة الأمر – حفظهم الله – ، تعزيزا لرسالتها القرآنية المباركة . ثم استمع الحضور لنماذج من تلاوات طلاب ” مكنون ” .

عقب ذلك ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد المشرف على الإدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ عبد الله بن صالح آل الشيخ ، كلمة الوزارة أشاد في مستهلها بجهود المملكة الكبيرة والمتنوعة في العناية بكتاب الله تعالى تعليماً وحفظاً وطباعة ونشراً ، مشيراً إلى خطوات الوزارة التي قطعتها في موضوع توطين المعلم في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة وخطتها الخمسية التي أعدتها في هذا المجال .

وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة الرياض ، الخاتمين والداعمين وشركاء جمعية ” مكنون ” .

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