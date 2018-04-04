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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق بالمملكة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=561276
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ،كذلك على مناطق القصيم ،حائل ،الجوف ،تبوك ،الرياض واجزاء من منطقة الحدود الشمالية و الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط، وارتفاع من متر الى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الاوسط والجنوبي وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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