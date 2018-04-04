السفير محمد آل جابر: المملكة تتصدر دول العالم في تقديم الدعم لليمن

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نظمت الأمم المتحدة حلقة نقاشية في جنيف، اليوم الثلاثاء، في إطار مؤتمر الدول المانحة للاستجابة الإنسانية في اليمن حول وصول المساعدات الإنسانية.

وفي حلقة النقاش التي شارك فيها عدد من المسؤولين في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمساعدات الإنسانية والطبية، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ان التحالف العربي بقيادة السعودية بالتعاون مع الامم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن اتخذت خطوات كبيرة وفعالة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتعزيز العمل الإنساني.

وذكر ان هذه الخطوات تجري عبر ثلاثة محاور رئيسية، الأول مراجعة وتطوير وتحسين عمل الآلية التابعة للأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وإعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والثالث تحسين الوضع الاقتصادي لليمن من خلال دعم المملكة للبنك المركزي اليمني بملياري مليار دولار، لتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة.

وأوضح آل جابر، ان خطة العمليات الانسانية، تتجاوز تقديم الغذاء والدواء والايواء إلى زيادة عدد الواردات الإغاثية والبضائع التجارية من 1.1 مليون طن شهريًا إلى 1.4 مليون طن شهريًا، بالإضافة إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بتبرع المملكة ودولة الإمارات بمليار دولار لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

وأضاف “أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف أنشأت مع بداية إعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة ، ليتولى تنفيذ الخطة وتسهيل عملية الوصول والتوزيع داخل اليمن مع جميع المنظمات والجهات ذات العلاقة “.

وأشار السفير السعودي، الى أن هذه المبادرات تأتي انعكاسًا لالتزام بلاده برفع المعاناة عن الشعب اليمني، والسعي المستمر لدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الحل السياسي بناء على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، قرار مجلس الأمن 2216).

وأكد ان السعودية تؤمن بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية .