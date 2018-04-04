احدث الأخبار

السفير محمد آل جابر: المملكة تتصدر دول العالم في تقديم الدعم لليمن
أبرز المواد
 الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق بالمملكة
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يكرم ” 1316 ” خاتماً للقرآن الكريم من طلاب جمعية ” مكنون “
منطقة الرياض
 لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية
أبرز المواد
 شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي يقف للتقدم التركي في سوريا .. وهذه تفاصيل الأحداث
أبرز المواد
 شاهد كيف احتفل الفنان محمد عبده بفوز “السيسي” على الهواء ؟
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا.. الجزيرة الإماراتي يطيح الغرافة القطري
أبرز المواد
 “مفاجأة كارثية” وراء انتحار نجل برلماني مصري.. انتبهوا على أبنائكم من نفس المصير
أبرز المواد
 إليك فيديو جديد من اليابان.. وعليك المقارنة !
أبرز المواد
 هل تعلم أن خسارة المال في منتصف العمر قد تقتلك ؟ دراسة تؤكد ذلك
أبرز المواد
 هيئة جدة تضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة
منطقة مكة المكرمة
محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

محمد بن سلمان متحديا بالادلة : السعودية لم تمول المتطرفين

أبرز المواد
كيف تحصل على فيتامين D .. محارب هشاشة العظام والتهاب المفاصل ؟

كيف تحصل على فيتامين D .. محارب هشاشة العظام والتهاب المفاصل ؟

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية

للرجال والنساء .. وظائف إدرية شاغرة في هيئة السوق المالية

أبرز المواد
شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

أبرز المواد

السفير محمد آل جابر: المملكة تتصدر دول العالم في تقديم الدعم لليمن

السفير محمد آل جابر: المملكة تتصدر دول العالم في تقديم الدعم لليمن
http://almnatiq.net/?p=561280
المناطق_الرياض

نظمت الأمم المتحدة حلقة نقاشية في جنيف، اليوم الثلاثاء، في إطار مؤتمر الدول المانحة للاستجابة الإنسانية في اليمن حول وصول المساعدات الإنسانية.

وفي حلقة النقاش التي شارك فيها عدد من المسؤولين في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمساعدات الإنسانية والطبية، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ان التحالف العربي بقيادة السعودية بالتعاون مع الامم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن اتخذت خطوات كبيرة وفعالة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتعزيز العمل الإنساني.

وذكر ان هذه الخطوات تجري عبر ثلاثة محاور رئيسية، الأول مراجعة وتطوير وتحسين عمل الآلية التابعة للأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وإعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والثالث تحسين الوضع الاقتصادي لليمن من خلال دعم المملكة للبنك المركزي اليمني بملياري مليار دولار، لتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة.

وأوضح آل جابر، ان خطة العمليات الانسانية، تتجاوز تقديم الغذاء والدواء والايواء إلى زيادة عدد الواردات الإغاثية والبضائع التجارية من 1.1 مليون طن شهريًا إلى 1.4 مليون طن شهريًا، بالإضافة إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بتبرع المملكة ودولة الإمارات بمليار دولار لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

وأضاف “أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف أنشأت مع بداية إعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة ، ليتولى تنفيذ الخطة وتسهيل عملية الوصول والتوزيع داخل اليمن مع جميع المنظمات والجهات ذات العلاقة “.

وأشار السفير السعودي، الى أن هذه المبادرات تأتي انعكاسًا لالتزام بلاده برفع المعاناة عن الشعب اليمني، والسعي المستمر لدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الحل السياسي بناء على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، قرار مجلس الأمن 2216).

وأكد ان السعودية تؤمن بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية .

روابط ذات صلة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق بالمملكة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق بالمملكة
لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية
شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*