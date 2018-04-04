مسؤولون من حزب العمال البريطاني يتعهدون بمساندة الأكراد بشمال سوريا

المناطق_وكالات

تعهد مسؤولون من حزب العمال البريطاني بمساندة السلطة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا في مواجهة ما تتعرض له من تهديدات بهجمات.

وخلال زيارة الوفد إلى مدينة القامشلي قال العضو بحزب العمال في مجلس اللوردات موريس جلاسمان: “نحن هنا من أجل علاقة طويلة الأمد معكم حيث يمكننا دعمكم ضد كل الذين يحاولون تدمير حريتكم”.

وأضاف: “نحن نقدم أيضا تضامننا من القلب”.

وسيطرت قوات تركية الشهر الماضي على منطقة عفرين السورية وطردت قوات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة تهديدا على امتداد حدودها.

وهددت تركيا بالتوغل أكثر ناحية الشرق. وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ عشرات السنين على الأراضي التركية.