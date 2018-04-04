ولي العهد يبحث فرص التعاون مع رئيس “والت ديزني”

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التقى الأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمقر إقامته في لوس أنجلوس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة #والت_ديزني، روبرت بوب ألن إيجر.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.

كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها السعودية حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني وفرص جذبها للمملكة.

وحضر اللقاء الأمير #خالد_بن_سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وأعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد.