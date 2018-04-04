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4 دول إفريقية تتفق لمحاربة “الجريمة العابرة للحدود”

4 دول إفريقية تتفق لمحاربة “الجريمة العابرة للحدود”
http://almnatiq.net/?p=561301
المناطق_متابعات

اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي – عسكري – أمني في نيامي، الثلاثاء، على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية” في منطقة الساحل.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة، إنها “اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومديري الأجهزة الأمنية في الدول الأربع، وتم الاتفاق في ختامه أيضاً على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في 3 أيار/مايو في نجامينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع.

ولفتت الدول الأربع إلى أن “منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات خطرة ومستمرة للدول الأربع”، كما أصبحت “قاعدة للمنظمات الإرهابية” و”للمهربين من كل الأنواع” و”لمجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة” تمارس “عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقماً”.

ويعتبر التنسيق بين القوات الأمنية في دول الساحل مطلباً أساسياً للغرب عموماً كما لقادة المنطقة، ولكن المحادثات الرامية لوضع إطار لهذا التنسيق تسير ببطء شديد.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تعم ليبيا حالة من الفوضى.

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