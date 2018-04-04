إقبال تاريخي على شراء تذاكر الكلاسيكو السعودي

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كشفت منصة “مكاني” المخصصة لبيع تذاكر المباريات، حجم الإقبال الكبير على حجز تذاكر الكلاسيكو المرتقب السبت المقبل بين فريقي الأهلي والهلال، الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، ضمن الجولة 25 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الموقع عن تصفح 180.612.1 صفحة في موقع مكاني خلال الـ24 ساعة الأولى من طرح التذاكر، ووصل الطلب على تذاكر “كلاسيكو الحسم” بين “الراقي” و”الزعيم” إلى 6 أضعاف سعة الملعب، موضحاً أن عدد المقاعد الملغاة من الجوهرة بسبب الإنشاءات والحاجز التنظيمي تصل إلى 6 آلاف مقعد، إضافة إلى المشتريات والمقاعد المجانية والتذاكر الموسمية والرعاة والبالغ عددها 47 ألف تذكرة، إلى جانب 3500 تحت الحجز، و2500 تذكرة للفضية والذهبية متاحة للشراء.

وأشار حساب منصة مكاني الرسمي إلى أن التذاكر خلف المرميين في مباراة الأهلي والهلال ستكون مجانية، وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة للرياضة، وعمل الموقع على منع تسجيل المستخدمين الجدد، مكتفياً بالبيع للمسجلين مسبقاً، وذلك بهدف تقليل عدد المستحقين لتذاكر البيع، إضافة إلى منع أي مشجع من أي ناد آخر من شراء التذاكر.

وسيكون الموسم الكروي الحالي السنة الأخيرة لمنصة “مكاني”، وستسند المهمة في الموسم المقبل لموقع جديد.