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«غوغل» تحجب إضافات تعدين العملات الرقمية

«غوغل» تحجب إضافات تعدين العملات الرقمية
http://almnatiq.net/?p=561320
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أعلنت شركة غوغل حظر كل إضافات تعدين العملات الرقمية الخاصة من متصفحها للإنترنت كروم ومن متجر كروم الإلكتروني، في محاولة منها لمنع المواقع الضارة من استغلال أجهزة المستخدمين فى تعدين العملات الرقمية دون علمهم.

وذكرت أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية كان هناك زيادة في الإضافات الضارة التي يبدو أنها توفر وظائف مفيدة، ولكنها تتضمن نصوصاَ برمجية خبيثة من أجل تعدين العملات الرقمية، والتي تعمل في الخلفية دون موافقة المستخدم، وهذه النصوص البرمجية تستهلك غالباً موارد وحدة المعالجة المركزية بجهاز المستخدم، وتؤثر بشدة على أداء النظام واستهلاك الطاقة.

ووجدت غوغل أن 90٪ تقريباً من جميع الإضافات التي تحتوي على نصوص تعدين والتي حاول المطورون تحميلها إلى متجر كروم الإلكتروني لم تلتزم بهذه السياسات، وبناء عليه تم رفضها وإزالتها من المتجر.

وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ فوراً، بينما سيتم إلغاء إضافات التعدين الحالية من المتجر أواخر شهر أبريل الجاري.

الجدير بالذكر أن عام 2017 شهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار العملات الرقمية مما أدى إلى زيادة الطرق غير المشروعة لتعدين العملات من أجل الحصول على المال، وتسبب ذلك في زيادة البرمجيات الخبيثة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية لتستهدف أجهزة المستخدمين، وهذا ما حذرت منه كثيراً شركات الأمن الإلكتروني.

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