تفاصيل الوظائف الشاغرة في جدة والرياض

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر بوابة التوظيف في موقعه الاكلتروني عن توفر وظائف صحية وإدارية وفنية وحرفية لحملة جميع المؤهلات العلمية في عدد من التخصصات للعمل بفروع المستشفى في الرياض وجدة وفق التفاصيل التالية:

وظائف الرياض :

ممرض الممارسة المتقدمة

تقني تخدير

أخصائي تصوير الاشعة التداخلية والملونة

محاسب مساعد

استشاري مساعد عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس

إستشاري مساعد جراحه القلب

استشاري مساعد مسالك بوليه للأطفال

مساعد رئيس تمريض

استشاري تخدير مشارك

خباز

منسق الحفاظ على الدم

تقني بنك العظام

اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه

مساعد رعاية

كبير الطهاة

كاتب

فني أجهزة طبية

مجهز اطعمة بارده

أخصائي تصوير أشعة مقطعية

إستشاري الأمراض الوراثية الإستقلابية للبالغين

استشاري جراحة عامة واورام

استشاري أورام

إستشاري التصوير التشخيصي للنساء

طباخ ثاني

مساعد ثاني طب اسنان

كاتب حمية

عامل حمية

سائق

فني الحالات الطارئة

أخصائي طب طواري

ممثل توظيف أول

طبيب زميل

فني أنظمة حريق ثاني

مساعد خدمات الطعام

ميكانيكي عام أول

مدير ادارة الايرادات

سكرتير أول

عامل نظافة

فني مختبر

مساعد مغسلة

مساعد صيانة

مدير قسم ادارة التخزين والخوادم

مساعد المواد

فني مختبر طبي

مساعد ثاني سجلات طبية

أخصائي مختبر

تقني طبي علم الوراثة الخلوي

اخصائي مختبر/ علم الانسجة

مراسل

أختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي

تقني وظائف الاعصاب

مشرف تمريض

أخصائي علاج مهني

محلل ثاني نظام إدارة الموارد البشرية أوراكل

مساعد رعاية مرضى

صيدلاني أول

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثالث

اخصائي علاج طبيعي

محلل سياسات ادارية

أخصائي العلاج بالاشعة

فني تصوير اشعاعي

باحث مشارك

فني العلاج التنفسي

أخصائي العلاج التنفسي

مبتعث

رجل أمن ثاني

كبير المحاسبين

كبير علماء الابحاث السريريين/استشار

كبير أخصائيي مختبرالأسنان

كبير السائقين

كبير محللي تقارير المؤسسه

كبيرالتقنيين الطبيين

اخصائي علاج مهني أول

كبير مشغلين المحطات

كبير أخصائيي العلاج الاشعاعي

كبير أخصائي علم التخاطب والبلع

كبير مساعدي سلسلة الإمدادات

كبيرأخصائيي التصويرالاشعاعي

اختصاصي أول إدارة العقود

أخصائي أول علم التخاطب والبلع

ممرض أول

مشرف قسم خدمات الطعام

مشرف نظافة

مساعد أول سلسلة الإمدادات

مساعد ثاني سلسلة الإمدادات

أخصائي فني

أخصائي التصويرالاشعاعي

مساعد انتاج تلفزيوني

متدرب

مندوب سفر

أخصائي تصويرالاشعةالصوتي

مقدم طعام

كاتب جناح

وظائف جدة :

تقني تخدير

استشاري مساعد الرعاية الحرجة للأطفال

مسجل حالات أورام مساعد

اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه

استشاري تخدير

استشاري روماتيزم ومناعة

مدير شعبة التدريب الطبي المستم

مهندس ميكانيكي أول

أختصاصي، التصوير بالرنين المغناطيسي

منسق جودة ونوعية

أخصائي اجتماعي

ممرض أول

ممرض ثاني

ممرض ثالث

مشرف خدمات تصوير بالرنين المغناطيسي

وللتقديم لهذه الوظائف خلال الرابط التالي :

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/careers