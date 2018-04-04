رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية يثمن عالياً جهود غرفة القصيم

ثمن رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الجهود الكبيرة التي بذلتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ودقة الترتيب والإعداد والتنظيم عالي الجودة الذي قامت به الغرفة منذ وقت مبكر لاستضافة اجتماع مجلس الغرف الـ(95) واجتماع اللجنة التنفيذية الـ(89) في مدينة بريدة وزيارة أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية للمنطقة خلال الفترة 16-17/7/1439هـ الموافق 2-3/4/2018م.

وأثني الراجحي خلال كلمة ألقاها في حفل الاستضافة الذي أقامه رئيس غرفة القصيم الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الحميد مساء أول أمس الإثنين في مزرعته لوفد مجلس الغرف ورجال المال والأعمال بالمنطقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها أعضاء المجلس منذ الوهلة الأولى لوصولهم منطقة القصيم، مشيداً بمستوى التنسيق والتواصل بين المجلس والغرفة وتوفير كل سبل الراحة وتسخير كافة الإمكانيات والطاقات لتنظيم ونجاح برنامج الزيارة لمنطقة القصيم وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

من جانبه رحب رئيس غرفة القصيم برئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية، مؤكداً أن عقد اجتماعات المجلس في المنطقة يعطي لرجال وسيدات وشباب الأعمال حافزاً معنوياً ودفعة قوية نحو بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في ظل التشجيع والاهتمام المتواصل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وتذليلهم للمعوقات والصعوبات وتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب رأس المال والمستثمر الوطني.

بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً قصيراً عن الاستثمار في منطقة القصيم والميز التنافسية فيه، ثم تجول الضيوف على المعرض المصغر للحرفيين مبدين إعجابهم بما شاهدوه من أفكار إبداعية ولمسات فنية للصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية التي عرضت نماذج من أعمالها في الحفل وشملت النحت، صناعة الفخار، الحرق على الخشب، الرسم بالكتابة، النحت على كرب النخيل، الخوص والخزف، بالإضافة إلى صناعة المجسمات والدروع الخشبية.

ثم استمتع ضيوف القصيم بالحفل الفلكلوري التراثي الذي قدمته إحدى فرق الفنون الشعبية،